ريد الظاهري.. «المجازفة المحسوبة» بداية الطريق لاختراق مجتمع الأعمال

سيد الحجار (أبوظبي)

عندما بدأت سيدة الأعمال ريد الظاهري، طريقها إلى عالم المال والأعمال، اختارت مجال التجارة والاستثمار، وعلى الرغم من تحملها الكثير من المشاق في البداية، وتعرضها لخسائر مالية، إلا أنها لم تتردد في مواصلة طريقها، لتصبح واحدة من أوائل رائدات الأعمال بالدولة، لاسيما مع فوزها بعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عام 2014، لتشغل حالياً رئيس لجنة التجارة بالغرفة.

وبدأت ريد أول تجربة لها في الترشح للانتخابات عام 2001، حيث فازت بعضوية مجلس إدارة سيدات أعمال الإمارات، لتكون بذلك بداية انطلاقها بهذا المجال، حيث صارت عام 2005 عضواً بمجلس سيدات أعمال أبوظبي.

وفي النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، وبينما كان كثير من المستثمرين يتخوفون من مخاطر الاستثمار، بدأت ريد الاستثمار في سوق الأسهم، بمساعدة من والدها الذي شجعها على اختراق مجال العمل الخاص، بعد أن رأي فيها الطموح والاستعداد للنجاح، لتبدأ طريقها في الاستثمار الخاص.

وتتذكر ريد تلك الأيام قائلة: «في نهاية عقد التسعينات من القرن الماضي، كانت تداولات الأسهم تتم مباشرة بالأموال النقدية وليس الشيكات، حيث لم يكن تم افتتاح أسواق المال بالدولة، وحققت أرباحاً جيدة، ما شجع والدي على زيادة ميزانية استثماراتي، إلا أن انهيار أسواق الأسهم عام 1998، دفعني إلى التوجه للاستثمار العقاري».