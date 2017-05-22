4 مناطق تستضيف مبادرة «مجتمعنا رياضي»

دبي (الاتحاد)

ترأس العميد محمد راشد بن صريع المهيري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالنيابة، اجتماع لجنة مبادرة «مجتمعنا رياضي»، وذلك في نادي الضباط في منطقة القرهود، بحضور العميد خالد شهيل نائب مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وأعضاء اللجنة من مختلف الدوائر الحكومية.

ويأتي تنفيذ الحدث في إطار مبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية».

وسيتم تنفيذ المبادرة في 4 مناطق في دبي هي مردف والبرشاء ومحيصنة 2 والقوز الصناعية لمدة عام، حيث سيتم تخصيص فعاليات في كل منطقة لمدة 3 أشهر، فيما سيتم إطلاق المبادرة والإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

وناقش أعضاء اللجنة خطة عمل تنفيذ المبادرة الهادفة إلى تشجيع أفراد الجمهور، خاصة فئة الشباب في الأحياء السكنية على الرياضية، والابتعاد عن الممارسات الخاطئة، خاصة خلال فترة الإجازة الصيفية وعطلات نهاية الأسبوع.

وبحث أعضاء اللجنة المكونة من شرطة دبي، وخدمة الأمين، ومجلس دبي الرياضي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة في دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومركز دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، الخدمات التي يمكن أن يتم تقديمها إلى المستفيدين من المبادرة من توعية ومرافق والفعاليات الرياضية المقررة.