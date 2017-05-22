«الهيئة» تشارك عبر «وفد الإمارات» في «الكويت عاصمة الشباب العربي»

دبي (الاتحاد)

شاركت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بوفد «شباب الإمارات» في ملتقى ريادة الأعمال الذي نظمته وزارة الدولة لشؤون الشباب الكويتية ضمن فعاليات «الكويت عاصمة الشباب العربي»، التي أُقيمت تحت شعار «تحسين خيار ريادة الأعمال» بمشاركة وفود شبابية.

وقالت خلود الحمادي رئيس وفد شباب الإمارات، إن ملتقى ريادة الأعمال الشبابي يغرس سمات الريادة لدى الشباب العربي، ويهدف إلى خلق مساحة لصناع القرار ورواد الأعمال من الشباب لتبادل الأفكار، مشيرةً إلى أن برنامج الملتقى الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، تضمن حلقات نقاشية حول الريادة الشبابية في مجال الشؤون الاجتماعية والتكنولوجية والتقنيات الذكية، إضافة إلى جوانب التعليم والتدريب وعلاقتها بريادة الأعمال.

وأشادت بالدعم الذي يحظى به الشباب الإماراتي من قِبل القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً لتحفيز شباب الإمارات لاقتحام مجال ريادة الأعمال، والاستفادة مما توفره الدولة من دعم للمشاريع الناشئة في السعي والمبادرة لإنشاء مؤسسات وشركات وطنية جديدة في مختلف القطاعات.

وأضافت: «أعضاء الوفد شُكل من أعضاء برنامج (سفراء الوطن)، إحدى مبادرات إدارة الأنشطة الشبابية والثقافية في الهيئة، والتي تقوم على تشجيع الشباب للمشاركة في تمثيل الدولة في المهمات والمحافل الرسمية الخارجية».

ومن جانبه، أعرب جاسم العبيدلي عضو الوفد عن سعادته بهذه المشاركة التي أتاحت له ولزملائه فرصة تمثيل الوطن والالتقاء بالشباب العربي في فعاليات تنصيب دولة الكويت، عاصمة الشباب العربي.

وقال: «نحن سفراء للوطن نحرص دائماً على أن نعكس الصورة المشرفة للإمارات، ونكون خير سفراء للوطن المعطاء، وأن من خلال احتكاكنا مع نظرائنا الشباب، نحاول أن نتطلع على التجارب والمعارف المختلفة المتبادلة، إذ إن مجال ريادة الأعمال من أكثر المواضيع التي تحتاج إلى الاحتكاك بالآخرين للاستفادة من الخبرات المتبادلة، في وقت تؤكد قيادتنا الرشيدة دائماً أهمية العمل العربي المشترك بين شباب العرب، والنهوض بقدرات وإبداعات الشباب العربي».