اللجنة العليا تناقش الاستعدادات لاستضافة الدورة الثانية

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة، التي تستضيفها الإمارات نوفمبر من العام المقبل في أبوظبي، الاستعدادات والتحضيرات الجارية لهذه الغاية، وما تم إنجازه من أعمال تنظيمية.

وأكد العميد محمد حميد دلموج الظاهري رئيس اتحاد الشرطة الرياضي، ورئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، والذي ترأس الاجتماع بحضور رؤساء اللجان، ضرورة قيام اللجان المشكلة بسرعة إنجاز المهام والأعمال الملقاة على عاتقها لإنجاح هذه البطولة وإخراجها بصورة لائقة تنال إعجاب جميع المشاركين، والتأكيد على مكانة الدولة في ريادتها باستضافة أهم الأحداث الرياضية والفعاليات الكبرى.

وتم في الاجتماع الذي عُقد في كلية الشرطة أبوظبي، الاطلاع على العروض المقدمة من شركات التسويق والترويج المقترحة للبطولة، ودراسة وتقييم جميع المقترحات المقدمة من هذه الشركات لتنفيذ سيناريو حفل افتتاح وختام الدورة. كما تم شرح آلية عمل اللجان والأدوار والمهام التي تقوم بها بالتعاون مع شركات التسويق المقترحة، وعرض جدول الأعمال من تاريخ وصول الوفود الرياضية المشاركة في الدورة إلى الختام، على شركات التسويق المقترحة.

حضر الاجتماع العميد وليد سالم الشامسي رئيس اللجنة المنظمة، ومدير البطولة، والعميد عادل عبدالرحمن الحمادي رئيس اللجنة المالية، والعقيد عارف علي الريس رئيس اللجنة الفنية، والعقيد سيف راشد السلحدي رئيس لجنة الافتتاح والختام، والنقيب عبدالله غافر الحمادي، والنقيب أحمد محمد الجنيبي، والنقيب علي حمد مغاور من إدارة المشاريع بوزارة الداخلية.