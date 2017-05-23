مجموعة نارية للمصنفين الأوائل في سلسلة الإسكواش

دبي (الاتحاد)

تتجه أنظار عشاق الإسكواش في العالم إلى «أوبرا دبي» الشهر المقبل لمتابعة نهائيات دبي للسلسلة العالمية التي تسدل الستار على موسم 2016 - 2017، بمشاركة أفضل لاعبي العالم.

ومن أبرز المتأهلين إلى جولة دبي الحاسمة التي تقام من 6 إلى 10 يونيو أربعة من المصنفين الأوائل على العالم سابقاً وهم جريجوري جولتيير، ورامي عاشور، ومحمد الشوربجي، وجيمس ويلستروب، وقد أوقعت القرعة جميعهم ضمن مجموعة نارية واحدة.

وتجري المنافسة التي يبلغ مجموع جوائزها المالية 160.000 دولار (لكل من الرجال والسيدات)، وفق نظام الأشواط الثلاثة في تصفيات المجموعات من 6 إلى 8 يونيو، على أن يتأهل اثنان فقط من كل مجموعة إلى الدورين نصف النهائي والنهائي.

ويواجه كريم عبد الجواد، المصنف الأول عالمياً ومتصدر سلم ترتيب «الطريق إلى دبي» في المجموعة الثانية كل من البريطاني ماثيو، المصنف الأول سابقاً، ومواطنه مروان الشوربجي، والألماني سايمون روزنر، ويشارك كل من عبد الجواد والشوربجي للمرة الأولى في هذه البطولة الكبيرة التي تقام على مدى خمسة أيام.

في المقابل، تضم المجموعة الأولى للسيدات ثلاثاً من بطلات العالم، وهن المصرية نور الشربيني الفائزة بكأس العالم مرتين، والماليزية نيكول ديفيد، التي تُوجت ثماني مرات، والبريطانية لورا ماسارو، بطلة العالم في 2013 وحاملة لقب نهائيات السلسلة، وسارا جين بيري التي تسجل أولى مشاركاتها في الحدث، بينما تتنافس في المجموعة الثانية كامي سيرم من فرنسا ورنيم الوليلي وونوران جوهر من مصر وأليسون ووترز من بريطانيا.