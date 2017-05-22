اليحيائي يتصدر الجولة الأولى في «قفز الحواجز»

الشارقة (وام)

تصدر الفارس محمد سلطان اليحيائي من نادي الشارقة للفروسية والسباق الشوط الرابع «الرئيس» ضد الزمن بحواجز 120 سم، وأنهى الجولة من دون أخطاء وبزمن قدره 56:40 على صهوة الجواد «المزيونة» في البطولة الصيفية الأولى لقفز الحواجز لموسم 2017، التي نظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق في الصالة المغطاة، بمشاركة كبيرة من فرسان مدرسة التدريب التابعة للنادي، ونادي عجمان للفروسية وإسطبلات الصافنات، ونادي مندرة للفروسية وإسطبلات الغيث، ونادي جبل علي للفروسية وإسطبلات ديزيرت بالم.

وبلغ عدد الفرسان المشاركين في البطولة بأشواطها الثلاثة، 146 فارساً وفارسة من مختلف الفئات في الصالة المغطاة، بحضور سلطان خليفة اليحيائي عضو مجلس الشارقة الرياضي ومدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وذهب المركز الثاني للفارس أحمد عبد الرحمن أمين من نادي الشارقة للفروسية والسباق بزمن قدره 59:11 على صهوة الجواد «كورتوسي»، بينما كان المركز الثالث من نصيب الفارس محمد أشرف على صهوة الجواد «أميريس دي ساجاريس»، وذهب المركز الرابع إلى الفارس محمد أنس أبو الكلام على صهوة الجواد «بارباس»، ونال الفارس محمد أشرف المركز الخامس على صهوة الجواد «تروي».

وخصص الشوط الأول للمبتدئين، وهو مع الزمن بجولة واحدة يتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 70 سم، وبلغ عدد الفرسان المشاركين 31 فارساً، وأنهى منهم المسار من دون أخطاء 13 فارساً.

أما الشوط الثاني، وهو مع الزمن بجولة واحدة، فتنافس فيه الفرسان على قطع المسار من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 90 سم، وبلغ عدد الفرسان المشاركين 58 فارساً أنهى منهم 26 فارساً المسار من دون أخطاء.

وفي الشوط الثالث، وهو شوط مع الزمن بجولة واحدة، تنافس الفرسان في قطع المسار من دون أخطاء، وضمن الزمن المحدد بحواجز يصل ارتفاعها حتى 100 سم، وبلغ عدد الفرسان المشاركين 36 فارساً، أنهى منهم 15 المسار من دون أخطاء.