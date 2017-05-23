دبي بطل كرة الطاولة ورفعات القوة

دبي (الاتحاد)

انتزع نادي دبي لأصحاب الهمم كأسي صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الطاولة ورفعات القوة، وذلك في ختام الأنشطة المحلية للجنة البارالمبية الإماراتية، والتي استضافها نادي دبي لأصحاب الهمم.

وأعرب ذيبان سالم المهيري، الأمين العام لاتحاد رياضة المعاقين، عن سعادته البالغة بالمستويات المقدمة في البطولة، مؤكداً أن الكأس غالية على قلوب الجميع، وتعد مسك ختام أنشطة الموسم الرياضي.

وقال: «لا بد من تسخير كل المتطلبات التي تسهم في تطور ورقي الخدمات المقدمة لهذه الفئات، من أجل رعايتها وتأهيلها لتصبح فئة فاعلة في المجتمع».

وأعرب المهيري عن بالغ سروره واعتزازه بما تحقق من إنجازات خلال الموسم على الصعيدين المحلي والدولي، وتقدم بالشكر والتقدير إلى الجهات والمؤسسات الحكومية الداعمة لأنشطة الاتحاد.

وهنأ المهيري نادي دبي لأصحاب الهمم على انتزاعه كأسي الطاولة ورفعات القوة، وقال: «هذه الفعالية تمثل حدثاً رياضياً كبيراً، خاصة أن ظهوره المميز يعبر عن حضارة وتقدم الإمارات، ودعا الجميع إلى الاستمرار في طريقهم نحو تحقيق أمجاد وبطولات جديدة».