أرقام جديدة في «وسام الاستحقاق»

العين (الاتحاد)

تهاوت الأرقام القياسية في جولة ختام موسم «وسام الاستحقاق» لهواة الجولف، التي نظمها اتحاد اللعبة على مدار يومين، على ملاعب نادي العين للرماية والفروسية والجولف، بعد أن شهدت احتفاظ كيم تشيانج بلقبها للعام الثالث على التوالي، قابلها مواصلة جوش هيل تألقه، بعد أن أحكم ابن الـ 16 عاماً قبضته على لقب جولة الختام لمنافسات الرجال، فيما ذهب لقب الناشئين إلى ماكس كالشمور، وذلك في البطولة التي شهدت مشاركة قياسية بلغت 38 لاعباً ولاعبة مثلوا أندية الدولة.

وتعد «وسام الاستحقاق» من البطولات التي ينظمها الاتحاد خصيصاً للاعبين الهواة على مستوى الدولة، وذلك عبر موسم يمتد لثمانية أشهر جال في 12 جولة على أندية الدولة، قبل أن يحط في جولة الختام بضيافة نادي العين للرماية والفروسية.

وحظيت الجولة الختامية، باهتمام بالغ لمسؤولي الاتحاد، إلى جانب حضور مسؤولي الأندية، قبل أن يتوجه درويش القبيسي عضو اتحاد اللعبة، عقب انتهاء المنافسات، بتتويج الفائزين، وتسليم الكؤوس لأبطال الموسم، ومنح الجائزة لبطلي فئتي الرجال ستيف كيلبيرك، والسيدات إليسون مورهيد، وبطلي جولة الختام جوش هيل، وكيم تشيانج، الجائزة المقدمة من الاتحاد، الممثلة ببطاقات دعوة مدفوعة التكاليف للمنافسة في بطولة سينجا التايلاندية للاعبين الهواة التي ستقام نهاية هذا العام .

سجلت منافسات فئة الرجال منافسة محتدمة على اللقب قبل أن ينجح جوش هيل في حسمه، بعد أن أحكم قبضته على المركز الأول بتحقيقه 143 ضربة، وبرصيد ضربتين تحت المعدل، بفارق الضربتين عن طارق الشايد الذي اكتفى بالمركز الثاني، فيما جاء ثالثاً نجم منتخبنا أحمد سكيك بتسجيله 145 ضربة.

ونجح ستيف كيلبيرك في حسم لقب بطل موسم «وسام الاستحقاق» برصيد 203.25 نقطة، وذلك عقب موسم لم يغب خلاله ستيف عن المراكز الخمسة الأولى في ثماني من أصل الجولات الـ 12 للموسم الحالي.

واحتفظت لاعبة نادي المرابع العربية كيم تشيانج (16 عاماً) بلقب جولة الختام للعام الثالث على التوالي، بتحقيقها 141 ضربة، بفارق الثماني ضربات عن لاعبة نادي إيلس دبي أنستازيا باكال، فيما ذهب المركز الثالث لسارة إينجسيج محققة 151 ضربة.

وعلى الرغم من ابتعادها عن المراكز الأولى، فإن نتائجها في الجولات السابقة، كانت كفيلة بمنح حاملة لقب العام الماضي ومتصدرة ترتيب العام الحالي إليسون مويرهيد في حسم لقب بطلة موسم «وسام الاستحقاق» للسيدات لهواة الغولف.

أقيمت منافسات الناشئين على صعيدي الفتيان والفتيات معاً، لكن لقب هذه الفئة ذهب للاعب عقارات جميرا ماكس كاشمور، بتسجيله ضربتين تحت المعدل، كفلتا له المركز الأول، متفوقاً على أرجمان كوبات الذي حل ثانياً برصيد 144 ضربة، فيما ذهب المركز الثالث إلى ساشا سباراكينو برصيد 146 ضربة.