العواني: قيمة إضافية للمبادرات الهادفة

أبوظبي (الاتحاد)
هنأ عارف العواني الفتاة الإماراتية والعربية ومنتسبات الرياضة في كل دول العالم بالإعلان عن عودة المؤتمر، قائلاً: نثمن الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للمرأة، إيماناً بدورها وإمكانياتها الكبيرة في المجتمع، وانطلاقاً من شراكتها للرجل في جميع الأنشطة والمجالات التي أكدت على النجاح اللافت فيها، وعكست الشوط الطويل الذي قطعته المرأة في تأكيد رسالتها، وفقاً للرعاية والاهتمام الذي يحيطها في كل جانب من جوانب الحياة».
وتقدم العواني بالشكر والعرفان من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، تثميناً للدور الرائد، والدعم اللامحدود الذي تقدمه إلى مسيرة المرأة، ومن بينها عقد وتنظيم هذا المؤتمر في دورته الرابعة، برعايتها الكريمة، وهو خير دليل على الاهتمام بالمرأة من أعلى المستويات، في وقت تؤكّد سموها في كل مناسبة على ضرورة رعاية مختلف فئات المجتمع، وعلى رأسها المرأة، وذلك من خلال دعم الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والثقافية والرياضية، التي تسهم في تمكين المرأة ومنحها حقوقها كلها، ومن ضمنها حقّها في التمتّع بممارسة الرياضة للحصول على صحة أفضل».
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إشادة بـ «الاتحاد»
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أشاد عارف العواني بمبادرة جريدة «الاتحاد» بتخصيص صفحة أسبوعية لتناول موضوعات رياضة المرأة في الدولة، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تثري العمل الإعلامي في تغطية أنشطة المرأة، وتدفع بنات الإمارات إلى التميز والإبداع، موضحاً أن إنجازات بنت الإمارات في المرحلة الأخيرة تستحق أن تفرد لها المساحات.
وقال: نحن سعداء بهذه المبادرة، ونطالب كل الجهات الإعلامية بتبني مبادرات شبيهة تلهم الفتيات الحرص على البروز في مجال الرياضة لاعبات أو إداريات أو مدربات أو محكمات، أو دارسات وباحثات في المجال الأكاديمي، بما يعزز الرياضة النسائية في الدولة.