العواني: قيمة إضافية للمبادرات الهادفة

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ عارف العواني الفتاة الإماراتية والعربية ومنتسبات الرياضة في كل دول العالم بالإعلان عن عودة المؤتمر، قائلاً: نثمن الدعم والاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة للمرأة، إيماناً بدورها وإمكانياتها الكبيرة في المجتمع، وانطلاقاً من شراكتها للرجل في جميع الأنشطة والمجالات التي أكدت على النجاح اللافت فيها، وعكست الشوط الطويل الذي قطعته المرأة في تأكيد رسالتها، وفقاً للرعاية والاهتمام الذي يحيطها في كل جانب من جوانب الحياة».

وتقدم العواني بالشكر والعرفان من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، تثميناً للدور الرائد، والدعم اللامحدود الذي تقدمه إلى مسيرة المرأة، ومن بينها عقد وتنظيم هذا المؤتمر في دورته الرابعة، برعايتها الكريمة، وهو خير دليل على الاهتمام بالمرأة من أعلى المستويات، في وقت تؤكّد سموها في كل مناسبة على ضرورة رعاية مختلف فئات المجتمع، وعلى رأسها المرأة، وذلك من خلال دعم الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والثقافية والرياضية، التي تسهم في تمكين المرأة ومنحها حقوقها كلها، ومن ضمنها حقّها في التمتّع بممارسة الرياضة للحصول على صحة أفضل».

وتابع: نشيد بالدور الكبير الذي تلعبه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية برئاسة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، ودورها الكبير في عقد المؤتمر الرابع وأهدافه الداعمة لتحظى الفتاة والسيدة الإماراتية بجميع مقومات التقدم والنجاح على الصعيد الرياضي، وتوفير كل سبل النجاح لمشاركاتها في الاستحقاقات الدولية. وقال: «المرأة تمكنت خلال الفترة الماضية من تحقيق إنجازات فوق الحصر، سواء رياضية أو غير رياضية، وتقلدت أعلى المناصب على المستويات كافة، وهو أمر نابع من إيمان عميق من القيادة الرشيدة بإمكانياتها وحقها في الشراكة التنموية، وأن ما وجدته في قطاع الرياضة تحديداً، مكنها من الوجود على منصات التتويج، وصياغة إنجازات باسمها، هي محل فخر ورضا واعتزاز، ونحن على ثقة بأن ما سيكشفه المؤتمر قيمة مضافة للمبادرات الهادفة التي تصدر عن رياضة المرأة في الدولة، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على التطور والتقدم الذي تحظى به المرأة في الإمارات، ونتطلع من خلال المؤتمر لاغتنام فرصة الحضور العالمي لأبرز الشخصيات الرياضية الدولية، والخروج بنتائج عمل مهمة تواكب التطور في الممارسات والدراسات العلمية، والتطبيقات المتقدمة، التي تعزز مهمة تبادل الخبرات والتعرف على الخطط التنظيمية لصناعة البطلات وتأهيل المنتخبات النسوية العالمية.

إشادة بـ «الاتحاد»

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد عارف العواني بمبادرة جريدة «الاتحاد» بتخصيص صفحة أسبوعية لتناول موضوعات رياضة المرأة في الدولة، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تثري العمل الإعلامي في تغطية أنشطة المرأة، وتدفع بنات الإمارات إلى التميز والإبداع، موضحاً أن إنجازات بنت الإمارات في المرحلة الأخيرة تستحق أن تفرد لها المساحات.

وقال: نحن سعداء بهذه المبادرة، ونطالب كل الجهات الإعلامية بتبني مبادرات شبيهة تلهم الفتيات الحرص على البروز في مجال الرياضة لاعبات أو إداريات أو مدربات أو محكمات، أو دارسات وباحثات في المجال الأكاديمي، بما يعزز الرياضة النسائية في الدولة.