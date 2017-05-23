مؤتمر أبوظبي الدولي لرياضة المرأة يطلق نسخته الرابعة نوفمبر المقبل

أمين الدوبلي (أبوظبي)

كشفت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية أمس، ملامح النسخة الرابعة لمؤتمر أبوظبي الدولي لرياضة المرأة، خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق ماريوت أبوظبي، بحضور سعادة الدكتور علي بن تميم مدير عام أبوظبي للإعلام، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، والدكتورة أمنيات الهاجري عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن المؤتمر سيعقد في أرض المعارض في أبوظبي يومي 6 و7 نوفمبر المقبل، بحضور نخبة من خبيرات وبطلات العالم والأولمبيات، تحت شعار «إلهام الأجيال»، ويتضمن عدداً كبيراً من المحاضرات وجلسات وورش العمل حول العديد من العناوين التي تهم المرأة الرياضية في الإمارات والوطن العربي وعلى مستوى العالم، كما يعرض التجارب الملهمة لعدد كبير من البطلات العالميات وصاحبات الخبرة الطويلة في تحقيق الإنجازات القارية والأولمبية، وستتاح فيه الفرصة لطرح عدد كبير من الأبحاث وأوراق العمل المهمة التي تصب في مصلحة رياضة المرأة، لدعم تطورها ووصولها إلى منصات التتويج.

وأكد سعادة الدكتور علي بن تميم أن اختيار شعار «إلهام الأجيال» للمؤتمر صادفه التوفيق، كون الإلهام من محفزات التميز والإبداع لدى الإنسان، وأشاد بتخصيصه تجارب السيدات الملهمة، على ضوء تعدد الفرص والمناسبات لطرح الأفكار الملهمة للرجال، وندرة الفرص على الساحة العالمية التي تتيح هذه المساحة الكبيرة لإلهام السيدات، وعرض تجاربهن التي تدفع الأجيال للاجتهاد والتصميم على البروز والتميز في مجال الرياضة.

وقال: «الإمارات محظوظة بقادتها وشيوخها، والرياضة تحظى باهتمام كبير في فكر الشيوخ والمسؤولين، باعتبارها نشاطاً إنسانياً يعكس مدى تحضر الشعوب، مشيراً إلى أن المرأة تستحق أن تأخذ هذه المساحة كي تستلهم آفاق الإبداع في الرياضة، ومن هنا فنحن في أبوظبي للإعلام نتوجه بالشكر إلى أكاديمية فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، ومجلس أبوظبي الرياضي على إطلاق هذه المبادرة بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للمرأة الرياضية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، كما شكر مجلس أبوظبي الرياضي وأكاديمية فاطمة بنت مبارك المنظمين لهذا الحدث الكبير. وقال: «أبوظبي للإعلام» تفخر بكونها شريكاً مؤسساً للمؤتمر الدولي لرياضة المرأة لترسخ قدرتها على احتضان واستضافة أبرز الفعاليات العالمية، في إطار التزامها تجاه دعم فرص المشاركة والتطوير والتعلم للمجتمع، حيث ينفرد هذا المؤتمر بقدرته على إيجاد حلقة وصل بين النساء الملهمات من مختلف الأجيال والثقافات، وعرض طيف واسع من وجهات النظر، وتحدي الأفكار النمطية، وتعزيز التفكير المستقبلي لتمكين المرأة، وقد برهنت «أبوظبي للإعلام» في كل حدث على دورها الرائد ودعمها المستمر للمسيرة الرياضية والمساهمة في ارتقائها نحو أعلى المستويات الاحترافية والموضوعية، حيث لعبت قنوات أبوظبي الرياضية دوراً محورياً في دعم الفعاليات المحلية والعالمية التي تنعكس بشكل مباشر على صحة ونمط حياة المجتمعات. وأضاف أن ذلك يتماشى مع استراتيجية أبوظبي للإعلام لمساندة وتبني المبادرات الرئيسة التي تدعم خطط التنمية الشاملة في الدولة قائلاً: نحن نؤمن بأهداف المؤتمر ورؤية أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، في دعم وتشجيع وتمكين المرأة في الدولة، وستكون «أبوظبي للإعلام» وجميع علاماتها التجارية الإعلامية على أتم الجاهزية لتغطية هذا المؤتمر بكل فعالياته، وتوصيل رسائله لكل الشرائح المستهدفة، وفق أعلى المعايير الفنية والمهنية التي تليق بحجمه ومكانته الإقليمية والعالمية. ومن جانبها، عبرت الدكتورة أمنيات الهاجري عن سعادتها بالإعلان عن عودة المؤتمر في نسخته الرابعة العام 2017، وقالت: لقد ساهم النجاح الذي حققه المؤتمر على مدى السنوات الماضية في تعزيز مكانته باعتباره فعالية مهمة ورائدة، لقطاع الرياضة بأسره هنا في الإمارات، ومختلف أنحاء العالم، ويدل على ذلك المستوى المرموق للمتحدثين الذين تستضيفهم هذه الفعالية، والمجموعة المتميزة من الشركاء التجاريين الراغبين في الانضمام إلى المؤتمر، وستشهد الأسابيع المقبلة الإعلان عن أسماء لامعة من المتحدثين الرئيسين وأعضاء حلقات النقاش، أما اليوم، فيشرفني الإعلان عن الشركاء الأربعة الأوائل لفعالية 2017 وهم: الشركاء المؤسسون: مجلس أبوظبي الرياضي، وأبوظبي للإعلام، والشركاء الرئيسيون هيئة الصحة-أبوظبي، وشركة دولفين للطاقة.