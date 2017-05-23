مفاجأة «الجو جيتسو» في مؤتمر صحفي

أمين الدوبلي (أبوظبي)

يعلن اتحاد الجو جيتسو اليوم، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حول مشروع يطبق لأول مرة في الإمارات والشرق الأوسط، لتحقيق نقلة نوعية في الرياضة ومفاهيم التعامل معها، بما يضمن بناء الأجيال الجديدة على أعلى درجة من الجودة والكفاءة الرياضية والعلمية والثقافية، والتربوية والأخلاقية.

وقد عكف الاتحاد طوال الشهور الأخيرة على دراسة هذا المشروع من كل الجوانب ، ووضع الآليات المناسبة لإخراجه في أفضل صورة، بما يتناسب مع الشعار العام الذي يعتبره الاتحاد إطاراً عاماً، وهو «المساهمة في بناء جيل قوي»، قادر على تحمل مسؤولية المستقبل، والحفاظ على مكتسبات الحاضر.

وسيعقد الاتحاد مع شركائه مؤتمراً صحفياً موسعاً اليوم، لإطلاق هذا المشروع المتكامل الذي تتوافر فيه الدراسات العلمية المستفيضة، والإمكانات الهائلة التي ستوضع في خدمته لتحقق الهدف منه، كما يتضمن المشروع معدلات ومعايير لقياس مستوى التطور عند اللاعبين بشكل دوري، ويراهن عليه الاتحاد في تحقيق العديد من الأهداف القيمية، ومنها الولاء للوطن والقيادة الرشيدة، والثقة بالنفس، والانضباط والتوازن النفسي، ويقنن لأول مرة آليات عملية للتواصل بين مربع الإبداع، وهو الأسرة والمدرسة والاتحاد والشركاء والرعاة.