مفاجأة «الجو جيتسو» في مؤتمر صحفي

أمين الدوبلي (أبوظبي)
يعلن اتحاد الجو جيتسو اليوم، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حول مشروع يطبق لأول مرة في الإمارات والشرق الأوسط، لتحقيق نقلة نوعية في الرياضة ومفاهيم التعامل معها، بما يضمن بناء الأجيال الجديدة على أعلى درجة من الجودة والكفاءة الرياضية والعلمية والثقافية، والتربوية والأخلاقية.
وقد عكف الاتحاد طوال الشهور الأخيرة على دراسة هذا المشروع من كل الجوانب ، ووضع الآليات المناسبة لإخراجه في أفضل صورة، بما يتناسب مع الشعار العام الذي يعتبره الاتحاد إطاراً عاماً، وهو «المساهمة في بناء جيل قوي»، قادر على تحمل مسؤولية المستقبل، والحفاظ على مكتسبات الحاضر.
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