«دبي للشطرنج» يتوج بدرعي دوريي الرجال والسيدات

دبي (الاتحاد)

توج فريق دبي للشطرنج والثقافة بدرع الدوري العام للرجال والسيدات للموسم الحالي بعد انتهاء الجولة الأخيرة، ويأتي فوز دبي بدرع الرجال بعد غياب 9 سنوات، متفوقاً على نادي الشارقة للشطرنج، والذي جاء في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، فيما حل فريق أبوظبي للشطرنج في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

مثل دبي في البطولة الأستاذ الدولي نجيب محمد صالح وأستاذ الاتحاد الدولي سعيد إسحاق وأستاذ الاتحاد الدولي عثمان موسى، وأستاذ الاتحاد الدولي يحيي محمد صالح والأستاذ الدولي إبراهيم سلطان بجانب علي عبدالعزيز وعبدالله علي وسالم أحمد.

وفاز فريق سيدات نادي دبي للشطرنج بدرع دوري السيدات، ليجمع النادي بين بطولتي الرجال والسيدات، وحققت لاعبات دبي اللقب دون خسارة، وحل في المركز الثاني فريق الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.

وحصل نادي العين للثقافة والشطرنج على المركز الثالث، ومثل فريق سيدات دبي في البطولة، الأستاذة الدولية آمنة نعمان وبشاير خليل وعائشة جهاد. وأحرز فريق أبوظبي للشطرنج لقب مسابقتي الشباب والفتيات، تحت 18 سنة، حيث تصدر مسابقة الشباب برصيد 7 نقاط، وجاء في المركز الثاني فريق الشارقة برصيد 4 نقاط، والعين في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، وضم فريق أبوظبي كلا من عمران الحوسني وعبدالله الحمد وسلطان الزعابي وسلطان الدرمكي وعامر سلطان.