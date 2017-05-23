أسامة أحمد (دبي)

تتجه أنظار متابعي الطائرة، في السابعة والربع من مساء اليوم، صوب صالة نادي الجزيرة لمتابعة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي يجمع بين «الزعيم» و«العميد»، بعد أن رفع الفريقان شعار التحدي من أجل الوصول إلى الكأس الغالية، وبعدما عمل مدربا الفريقين على مراجعات وقراءات مستمرة في كل فريق من أجل أن تكون المعادلات موزونة لتحقيق الطموح المطلوب، وليتكرر مشهد النهائي الذي جمع الفريقين في «البلاي أوف» في كأس صاحب السمو رئيس الدولة ، والذي ابتسم للبنفسج بعد نجاحه في عبور «الأزرق» في مباراتي «الذهاب» و«الإياب»، ليحتفظ بدرع الدوري في «دار الزين» للموسم الثاني على التوالي.

وفي أروقة معسكر العين يسود التفاؤل الفريق الذي يسعى لتحقيق «الثنائية» بعد فوزه بدرع الدوري، خصوصاً أنه يطمح للعودة إلى منصات أغلى الكؤوس بعد غياب دام 21 عاماً، حيث كان آخر عهد للعين مع الكأس الغالية في موسم 95 - 96، خصوصاً أن شركة العين للألعاب الرياضية عملت على توفير مقومات النجاح للفريق من أجل تحقيق الطموحات والذي يسير من نجاح إلى آخر، والذي لم يخسر سوى مباراة واحدة في المرحلة التمهيدية الأولى للدورين الأول والثاني للدوري و«البلاف أوف»، مما كان له المردود الإيجابي على محصلته هذا الموسم، حيث يسعى العين لتأكيد فوزه على النصر في نهائي «البلاي أوف».

تأهل العين إلى المباراة النهائية بعد فوزه على الجزيرة في الدور التمهيدي الثاني 3 - صفر، وعلى الأهلي في الدور قبل النهائي 3 - 1.

تضم قائمة العين عبدالله زويد إدارياً، المصري أحمد مصطفى مدرباً ومساعده رجب قطب، ياسر فاروق للعلاج الطبيعي، واللاعبين خالد محمود، وليد ثاني، عبد الله علي سيف، فلادمير، عادل محمد عطا، خميس عبدالله، محمد سليمان، عادل عتيق، محمد سالم البادي، سعيد علي حمود، جمال حمد الشامسي، محمد عبدالله فيروز، سالم جوهر، مبارك خليفة سويدان.

وفي المقابل، بلغت استعدادات «الأزرق» ذروتها من أجل العودة إلى منصات التتويج، حيث كان آخر لقب حققه الفريق في الكأس الغالية في موسم 2007 - 2008، خصوصاً أن شركة النصر للألعاب الرياضية رفعت شعار عودة «الطائرة» إلى البطولات منذ بداية الموسم، حيث يسعى الفريق من أجل رد الدين والثأر بعد خسارته نهائي «البلاي أوف» أمام العين.

تأهل النصر مباشرة إلى الدور قبل النهائي، بعد أن أعفته القرعة من المشاركة في الدورين التمهيدي الأول، والثاني بعد عبوره بني ياس 3 - 1 الذي نجح في صيد أكثر من عصفور بحجر واحد بفوزه في «مربع الذهب» تخطى عقبة «السماوي» الحائز على كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وبالتالي يكرر مشهد وجوده في النهائي للمرة الثانية هذا الموسم.

تضم قائمة النصر يونس شريف مشرف اللعبة، والإداري سعيد أحمد، والتونسي زياد الأرقش مدرباً ومساعده المواطن علي إبراهيم، واللاعبين عدنان إبراهيم، عامر المرزوقي، حمدان غانم، خالد إبراهيم، ماجد سعيد، مهدي أشرف، أمير عبدالله، سرور جاسم، فاضل عباس، محمد غانم، رودريجو، سعيد عبيد، مروان إسحق.