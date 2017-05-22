«مؤسسة الإعلام» تشهد قرعة «الشارقة الرمضانية» للصالات

عماد النمر (الشارقة)

تجرى مساء اليوم في مقر مؤسسة الشارقة للإعلام قرعة النسخة الثانية من بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة الصالات، التي تقام من 30 مايو الجاري وحتى 12 يونيو المقبل في صالة نادي الشارقة، بمشاركة 16 فريقاً من إمارات الدولة. وتعد البطولة من أكبر الفعاليات الرمضانية المتخصصة في كرة قدم الصالات، وتقوم قناة الشارقة الرياضية ببث جميع مبارياتها يومياً على الهواء مباشرة بمصاحبة ستوديو تحليلي لكل مباراة، فضلاً عن تقديم جوائز يومية للجماهير المشاركة.

وقال راشد العوبد مدير القناة رئيس اللجنة المنظمة، إن النسخة الثانية من البطولة شهدت إقبالاً كبيراً من الفرق المشاركة، لكن تم الاكتفاء بـ 16 فريقاً فقط من أجل المحافظة على المستوى الفني للبطولة.

وأضاف: قرعة البطولة التي تقام اليوم ستشهد وجود مندوبي الفرق المشاركة، وسيتم تقسيم الفرق على أربع مجموعات بكل مجموعة أربعة فرق تتنافس فيما بينها في الدور الأول الذي يشهد تأهل فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي يقام بخروج المغلوب.

وتابع: اللجنة المنظمة أعدت كل الترتيبات لإقامة القرعة بطريقة عادلة حسب القواعد التي أعلنت لكل فريق مشارك في النسخة الثانية، ونأمل أن تخرج بأفضل صورة تليق باسم البطولة التي شهدت نجاحاً باهراً في نسختها الأولى».