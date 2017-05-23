حمدان بن راشد يتلقى شكر المشاركين في «القفال 27»

دبي (الاتحاد)

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، في مكتب سموه أمس، وفد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واللجنة العليا المنظمة لسباق القفال السابع والعشرين للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية 14 مايو الجاري من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي، وحتى شواطئ الميناء السياحي في دبي. وكان السباق الكبير قد شهد فوز السفينة «زلزال 25» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وبقيادة النوخذة مروان عبد الله المرزوقي، وجاءت في المركز الثاني السفينة «مزاحم 64» للمندوس وبقيادة النوخذة عتيق محمد صابر المزروعي، فيما حلت ثالثة السفينة «لزاو 57» لسردال مارين وبقيادة النوخذة خليفة مهير المزروعي.

وتلقى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم شكر اللجنة العليا المنظمة وجميع المشاركين في الحدث التراثي البحري الكبير، على الدعم الوفير الذي يقدمه سموه والمكارم السخية التي أبقت هذه الرسالة السامية باقية وصامدة لجميع الأجيال المتعاقبة منذ تأسيس الحدث وانطلاقته العام 1991، حيث أكمل مؤخراً الدورة السابعة والعشرين، الأمر الذي يؤكد النجاح الكبير الذي يحققه عاماً بعد آخر.

وتسلم سموه درعاً خاصاً من رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نيابة عن أسرة النادي وجميع منتسبيه والمشاركين في الحدث، تقديراً لمواقف ودعم سموه الدائم والمستمر للحدث التراثي الكبير والذي أصبح كرنفالاً شعبياً وتظاهرة مجتمعية لا يضاهى في المنطقة، إن لم يكن العالم بأسره.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالنجاح الكبير الذي حققه سباق النسخة السابعة والعشرين، والذي حقق انتشاراً واسعاً من خلال الأصداء الكبيرة المحلية والعالمية التي حققها واهتمام مختلف وسائل الإعلام محلياً وعالمياً، الأمر الذي يؤكد المكانة المرموقة التي وصل إليها السباق.