482 مليون درهم ميزانية الأدوية والمستلزمات الطبية خلال العام الجاري

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن أن ميزانية شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، للعام الجاري، تقارب 482 مليون درهم، منها نحو 306 ملايين لشراء الأدوية والعقاقير، و135,4 مليون درهم للمستلزمات الطبية، و40,5 مليون درهم للقاحات والأمصال، مؤكدة أن المخصصات المالية لشراء الأدوية تلبي الاحتياجات وتضمن توافر الأدوية للمرضى.

تغطي هذه الأدوية والمستلزمات الطبية، احتياجات المرضى الذين يترددون على 15 مستشفى و69 مركز رعاية صحية أولية، و16 مركزاً متخصصاً، تابعة لوزارة «الصحة» في 6 إمارات، هي: دبي، والشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، الفجيرة.

وقال عوض الكتبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة بالوزارة، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: لقد بدأت الوزارة إجراءات إبرام المناقصات الخليجية والمحلية والعقود للطلبيات الدوائية الجديدة، لتوفير 1062 صنفاً دوائياً ونوعاً من الأدوية في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للوزارة، والتي تبلغ نحو 90 نقطة في دبي وحتى الفجيرة، بينما يتم استخدام 1800 نوع من المستلزمات الطبية. وأضاف: «في الوقت الحالي، توجد لدينا الأدوية اللازمة لتلبية احتياجات جميع مرافقنا الطبية ولأشهر قادمة عدة، إلا أننا نعمل بسرعة على إبرام الاتفاقيات والعقود الجديدة لضمان سلاسة توافر الأدوية خلال الفترة المقبلة، باعتبار الدواء مسألة توليها الوزارة اهتماماً كبيراً».

طرق الشراء