4 خرافات غذائية لإنقاص وزنك.. لا تصدقها!

بوسي ياسين (الاتحاد نت)

عندما تبدأ في اتباع حمية أو نظام غذائي بهدف إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزنك تنهال عليك النصائح من كل صوب وحدب، لكن ليست كل النصائح مفيدة، فبعضها مجرد خرافات ليس لها أساس من الصحة.

ورصدت صحيفة واشنطن بوست الأميركية في تقرير لها أربع خرافات غذائية تتعلق بالأنظمة الغذائية.

أول هذه الخرافات: يجب الكف عن تناول الفاكهة إذا كنت تقلل من السكر!

فعندما ينصحك الخبراء بتقليل استهلاكك من السكر فإنهم يقصدون السكريات المضافة، مثل تلك التي تضاف إلى المخبوزات والحلوى والعصائر والمياه الغازية وما شابه ذلك.

وتقول نانسي ز. فاريل أستاذ مساعد التغذية في كلية جيرمانا كوميونيتي في فريدريكسبورغ بولاية فيرجينيا الأميركية «تتم معالجة السكريات الطبيعية في الفاكهة بشكل مختلف قليلا في جسمك، لأن الألياف في الفاكهة تقلل من تأثير السكريات على مستويات السكر في الدم. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضا الحصول على الفيتامينات والمعادن وغيرها من العناصر الغذائية الصحية».