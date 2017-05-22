أخذ اللقاحات ضرورة لإلحاق الأطفال بالمدارس الإيطالية!

أبوظبي (الاتحاد نت)

لم يعد إعطاء الأطفال الإيطاليين لقاحاتٍ تقيهم من الأمراض مسألة اختيارية، فالحكومة في هذا البلد جعلت هذا الأمر إلزامياً، واعتبرته شرطاً للسماح للصغار حتى سن 16 عاماً بالالتحاق بالمدارس.

وتشمل هذه الخطوة 12 لقاحاً تهدف إلى الوقاية من أمراضٍ مثل الحصبة والحصبة الألمانية والجديري المائي وشلل الأطفال والتيتانوس.

وهكذا فاعتباراً من سبتمبر المقبل، سيتعين على الأطفال في إيطاليا أخذ هذه اللقاحات في إطار حملة حكومية ضد ما يصفه مسؤولون إيطاليون بحملة من المعلومات المغلوطة التي تتعلق بمسألة الوقاية من الأمراض.

وفي هذا الشأن، قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني إن القواعد الجديدة التي أقرتها حكومته تستهدف محاربة «نظريات مخالفة للعلم»، أدت إلى تراجع معدلات أخذ الأطفال لقاحاتٍ مضادة للأمراض خلال السنوات القليلة الماضية.

وجاء القرار الحكومي الأخير عقب نقاشٍ محتدم شهدته الساحة الإيطالية بشأن تلقي الصغار مثل هذه اللقاحات، وذلك إثر تسجيل السلطات الصحية الكثير من حالات الإصابة بالحصبة بينهم. كما شهدت الفترة الماضية توجيه اتهاماتٍ لحركة «النجوم الخمس» ذات التوجهات الشعبية، من جانب من قالوا إن الحركة عززت مواقف المناوئين للوقاية من الأمراض عن طريق تناول اللقاحات.

ومن جهتها، قالت وزيرة الصحة الإيطالية بياتريتشه لورينسين إنه لن يُسمح للأطفال بالالتحاق بمرحلة الروضة أو مرحلة ما قبل المدرسة من دون تقديم ذويهم ما يثبت أنهم تلقوا اللقاحات اللازمة. ونقلت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عن الوزيرة قولها إنه سيتم فرض غراماتٍ كبيرة على أولياء أمور الصغار في سن المدرسة، إذا لم يقدموا مثل هذه الإثباتات وبشكل سنوي.