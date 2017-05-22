صور.. محمد بن راشد: الإمارات ماضية في بناء نموذج عالمي لتحقيق الأفكار الإبداعية لخدمة البشرية

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات ماضية في بناء نموذج عالمي لتحقيق الأفكار الإبداعية لخدمة البشرية، وأن رؤية الإمارات المئوية 2071 المستوحاة من المحاضرة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تمثل نبراساً وطنياً في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لشارة البدء في منطقة «2071» حتى تكون نواة أساسية لنموذج الإمارات 2071 في تصميم المستقبل وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ومعالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «نعمل على أن تكون دولة الإمارات محركاً رئيسياً لمستقبل الحكومات واليوم نطلق منطقة «2071» في قلب مدينة دبي لتصميم المستقبل حيث تتجمع العقول البناءة وتتشارك فيه الآراء وتجتمع الخبرات المختلفة على أرض الإمارات لتبتكر وتصنع وتساعد العالم في مواجهة تحديات المستقبل المختلفة وتكون نواة تختصر مستقبل العالم في خمسين عام».