أسهم أوروبا ترتفع إلى مستويات جديدة

لندن (رويترز)

صعدت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأوروبية إلى مستويات مرتفعة جديدة في تعاملات هزيلة أمس، مع تحسن المعنويات بفضل تقارير قوية عن قطاع الصناعات التحويلية في المنطقة في أول أيام التداول في عام 2017.

وبحلول الساعة 1037 بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر بورصة ميلانو الإيطالية 1.3% بعد صعوده إلى أعلى مستوى منذ يناير 2016. وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.8 %، بعدما بلغ أعلى مستوى في نحو 17 شهراً، بينما زاد مؤشر كاك الفرنسي 0.3 % عقب بلوغه مستوى الذروة في 13 شهرا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.4 % وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2015 مع صورة أكثر إشراقاً للاقتصاد الكلي ساعدت السوق الأوسع نطاقا. والأسواق في بريطانيا وسويسرا مغلقة.

وسجل مؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات في منطقة اليورو لعام 2016 مستوى 54.9 نقطة في ديسمبر، وهو الأعلى منذ أبريل 2011. وتتجاوز القراءة مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وهو أعلى من قراءة نوفمبر عند 53.7 نقطة.

وبلغ نمو نشاط قطاع الصناعات التحويلية الألماني أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات مدفوعاً بزيادة الطلب من آسيا والولايات المتحدة. وبلغ نشاط قطاع الصناعات التحويلية الفرنسي أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف العام، ونما نشاط قطاع التصنيع الإيطالي بأسرع وتيرة منذ يونيو.

وتلقت الأسهم الإيطالية أيضاً الدعم من ارتفاع أسهم البنوك في البلاد. وصعد مؤشر البنوك الإيطالية نحو اثنين في المئة، مدعوما بزيادة أسهم مصرف «بانكو بي.بي.إم» 5.6 % في أول أيام التداول للبنك المندمج الجديد. وقال بانكو بي.بي.إم إن المصرف الجديد الناتج عن اندماج بين «بانكو بوبولاري» وبي.بي.إم بدأ العمل برأسمال قدره 7.1 مليار يورو.

وارتفعت أسهم البنوك الإيطالية الأخرى أيضاً مع صعود أسهم أوني كريديت و«يو.بي.أي بنكا» و«ميديو بنكا» ما بين 2.1 و3.5%.