«الأطلسي» يختتم فعالياته بالابتكار والاستثمار في الطاقة

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم المجلس الأطلسي أمس النسخة الثانية من منتدى الطاقة العالمي السنوي في أبوظبي، ببحث التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والاستدامة والفرص المستقبلية، وذلك بمشاركة وزراء ومسؤولين من الإمارات وعدد من الدول العربية والأفريقية والأوربية وأمريكا وأكثر من 350 متحدثاً يمثلون كبريات الشركات والمؤسسات الفاعلة في قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأقيم المنتدى على مدار يومين ونظمته مع وزارة الطاقة والصناعة وشركات «أدنوك» و«مبادلة» و«آيبيك» و«مصدر» والمجلس الأطلسي الأميركي للطاقة.

وتضمنت أعمال اليوم الثاني من المنتدى حواراً حول الابتكار في دولة الإمارات مع مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات في شركة مبادلة للاستثمار، وجلسات عامة تتناول مستقبل منظمة أوبك وأسواق النفط ومستقبل قطاع النقل والطاقة النووية، إضافة إلى إطلاق المجلس الأطلسي مجموعة من التقارير التي تم إعدادها مؤخراً بعنوان «صياغة مستقبل النفط والغاز في العراق» و«الطاقة: القوة الكامنة وراء زيادة مشاركة المرأة في دول الخليج» و«الاستثمار في الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة».

وأكدت فعاليات المنتدى أن الإمارات من الدول الرائدة في التكامل بين الطاقة الأحفورية والمتجددة من خلال استراتيجية متزنة للطاقة تتماشي مع خطط الدول الأوربية والتي تؤكد دائما نجاح هذه الإستراتيجيات طويلة الأمد، وأكد المشاركون في المنتدى أن انخفاض كلفة إنتاج الطاقة البديلة والمتجددة مع كفاءة مصادر الطاقة المتجددة يشيران إلى مزيد من الفرص الاستثمارية مستقبلاً وزيادة في الطاقات المولدة والمنتجة من الطاقات الجديدة يعززان خطط التنمية عالمياً، حيث ظهرت نماذج جديدة تهدف إلى تحقيق المنفعة للجميع من بينها الكهرباء اللامركزية والخلايا الشمسية الحديثة والذكاء الاصطناعي إضافة إلى تحسين أداء أنظمة الطاقة المتجددة.

كما تناول المنتدى التوقعات لأسعار النفط خلال 2018 وتقديرات بأن يتراوح سعر البرميل بين 60 إلى 70 دولاراً، فيما يصل المتوسط السنوي للأسعار لأكثر من 55 دولارا للبرميل، إضافة إلى تأكيد «أوبك» على التزام الدول بخفض الإنتاج وتعزيز الاستقرار في الأسواق.

وشهدت فعاليات اليوم الأول للمنتدى وضع صناع القرار على الصعيدين العالمي والإقليمي جدول الأعمال الخاص بسياسة الطاقة لعام 2018 وتحديد إطار العمل المنوط بها ومناقشة الدور الذي سيضطلع به صناع السياسات في مسيرة التحول في قطاع الطاقة والحاجة إلى أطر مالية جديدة للحقبة المقبلة التي سيشهدها القطاع.

وشارك في المنتدى الذي أقيم على مدار يومين في فندق فورسيزون أبوظبي، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها.