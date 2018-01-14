«الأطلسي» يختتم فعالياته بالابتكار والاستثمار في الطاقة

أبوظبي (الاتحاد)
اختتم المجلس الأطلسي أمس النسخة الثانية من منتدى الطاقة العالمي السنوي في أبوظبي، ببحث التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والاستدامة والفرص المستقبلية، وذلك بمشاركة وزراء ومسؤولين من الإمارات وعدد من الدول العربية والأفريقية والأوربية وأمريكا وأكثر من 350 متحدثاً يمثلون كبريات الشركات والمؤسسات الفاعلة في قطاع الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأقيم المنتدى على مدار يومين ونظمته مع وزارة الطاقة والصناعة وشركات «أدنوك» و«مبادلة» و«آيبيك» و«مصدر» والمجلس الأطلسي الأميركي للطاقة.
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وأكدت فعاليات المنتدى أن الإمارات من الدول الرائدة في التكامل بين الطاقة الأحفورية والمتجددة من خلال استراتيجية متزنة للطاقة تتماشي مع خطط الدول الأوربية والتي تؤكد دائما نجاح هذه الإستراتيجيات طويلة الأمد، وأكد المشاركون في المنتدى أن انخفاض كلفة إنتاج الطاقة البديلة والمتجددة مع كفاءة مصادر الطاقة المتجددة يشيران إلى مزيد من الفرص الاستثمارية مستقبلاً وزيادة في الطاقات المولدة والمنتجة من الطاقات الجديدة يعززان خطط التنمية عالمياً، حيث ظهرت نماذج جديدة تهدف إلى تحقيق المنفعة للجميع من بينها الكهرباء اللامركزية والخلايا الشمسية الحديثة والذكاء الاصطناعي إضافة إلى تحسين أداء أنظمة الطاقة المتجددة.
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وشهدت فعاليات اليوم الأول للمنتدى وضع صناع القرار على الصعيدين العالمي والإقليمي جدول الأعمال الخاص بسياسة الطاقة لعام 2018 وتحديد إطار العمل المنوط بها ومناقشة الدور الذي سيضطلع به صناع السياسات في مسيرة التحول في قطاع الطاقة والحاجة إلى أطر مالية جديدة للحقبة المقبلة التي سيشهدها القطاع.
وشارك في المنتدى الذي أقيم على مدار يومين في فندق فورسيزون أبوظبي، معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها.