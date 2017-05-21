انفجار مخزن أسلحة في عدن

عدن (الاتحاد)

شهدت مدينة عدن فجر أمس دوي انفجارات عنيفة جراء انفجار أحد مخازن الأسلحة التابعة لمعسكر الحماية الرئاسية في مدينة عدن.

وأفاد مصدر عسكري لـ«الاتحاد»، أن انفجاراً مفاجئاً حدث في أحد مخازن الأسلحة بمعسكر اللواء الثاني حماية رئاسية الواقع في مصنع الغزل والنسيج بمديرية المنصورة وسط المدينة، لافتاً إلى انفجار القذائف والذخائر وتطايرها نحو الأحياء السكنية القريبة من الموقع.

وأشار إلى أن قوات عسكرية انتشرت في الشوارع المحيطة بالمعسكر ومنعت الأهالي من الاقتراب، موضحاً أن الحادثة لم تسفر عن أي خسائر بشرية. في حين أشارت مصادر أخرى عن تعرض المخزن لهجوم أدى اشتعال النيران وانفجار الذخائر القذائف، إلا أن أجهزة الأمن أكدت أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب انفجار المخزن. وأشار الأهالي لـ «الاتحاد» إلى أن عدداً من القذائف سقط في أحياء سكنية قريبة من موقع المعسكر الذي يتوسط مديريتي المنصورة والشيخ عثمان، وأن عدداً من الأسر القريبة من موقع المعسكر نزحت خشية استمرار تطاير القذائف جراء الحريق الهائل المتصاعد من موقع المخزن.