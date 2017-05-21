نيجيريا: القضاء على 13 من «بوكو حرام»

أبوجا، نيجيريا (د ب أ)

قتلت القوات النيجيرية 13 إرهابياً من جماعة «بوكو حرام» واعتقلت عشرة آخرين كانوا يقومون بتهريب إمدادات إلى الجماعة. وقال الجيش النيجيري في بيان أمس الأول «خلال عملية التطهير الحالية قرب حدود بحيرة تشاد، واصلت القوات الخاصة استهداف المخابئ القليلة الباقية لبوكو حرام وما تركته الجماعة من إمدادات لوجستية».

وأضاف «خلال الساعات الـ72 الماضية، قامت القوات بتحييد 13 من إرهابي بوكو جرام، بينما فر آخرون بعد تعرضهم لإصابات جراء إطلاق النار. وفي تطور آخر له صلة، اعتقلت القوات بناء على معلومات استخباراتية عشرة ممن يشتبه أنهم من المهربين بالجماعة. والمشتبه بهم هم ست نساء وأربعة رجال. وتسعى «بوكو حرام» منذ 2009، إلى إقامة دولة إسلامية.

وفي سبيل ذلك، قتلت الآلاف وخطفت نساء وأطفال، وأجبرت نساء على العمل كرقيق أو على الزواج من مقاتليها.

والأسبوع الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن نحو 1.8 مليون شخص مهددون بالمجاعة في شمال شرق نيجيريا، لكن «بوكو حرام» تمنع وصول المساعدات.