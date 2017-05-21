كوريا الشمالية تتحدى العالم بإطلاق صاروخ باليستي جديد

سيؤول (وكالات)

أجرت كوريا الشمالية أمس تجربة جديدة لإطلاق صاروخ باليستي، بعد أسبوع على تجربة مماثلة أثارت استياء دولياً وتهديدات بتشديد العقوبات على بيونج يانج. ونبه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى أن الولايات المتحدة لا تزال في «المراحل الأولى» من الضغط على بيونج يانج.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة «فوكس نيوز»، وصف تيلرسون التجربة الأخيرة بأنها «مخيبة للآمال» و«مزعجة»، إلا أنه نفى أن تكون بمثابة مؤشر إلى فشل كيفية تعاطي الولايات المتحدة مع التحدي الذي تمثله كوريا الشمالية.

وقال «لن تكون هذه نظرتي للمسألة على الإطلاق»، مضيفاً «نحن في المراحل الأولى من فرض الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على النظام في كوريا الشمالية». ووصفت كوريا الجنوبية عملية الإطلاق، وهي الثانية في أسبوع والثامنة العام الحالي، بأنها «متهـــورة وغـــير مسؤولة»، بينما أكد الجيش الأميركي «التزامه الراسخ» الدفاع عن حلفائه في المنطقة.

ودعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي- ان إلى اجتماع لمجلس الأمن القومي رداً على هذه التجرية وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب».