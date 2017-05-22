مصرع ألمانية وأفغاني وخطف فنلندية في كابول

كابول (وكالات)

قتلت عاملة إغاثة ألمانية وحارس أفغاني فيما خطفت فنلندية عندما هاجم مسلحون نزلا يقطنه أجانب وسط كابول، حسبما أعلن مسؤولون أمس، في ظل تنامي انعدام الأمن في البلد الذي تمزقه الحرب. ولم تعلن أي مجموعة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف في وقت متأخر ليلة أمس الأول النزل الذي تديره المنظمة السويدية غير الحكومية «اوبيريشن ميرسي».

وفي دليل آخر على العنف المستشري في البلاد، قتل 20 شرطيا أفغانيا صباح أمس عندما اقتحم مقاتلون من حركة طالبان مراكزهم في ولاية زابل الجنوبية، في وقت يصعد المتمردون هجماتهم الربيعية السنوية. وأكدت وزارة الداخلية في كابول الهجوم الذي وقع في العاصمة، وهو الأخير في سلسلة اعتداءات طاولت عاملي الإغاثة في أفغانستان. وكتب المتحدث باسم الوزارة، نجيب دنيش، في تغريدة على موقع «تويتر» أن «سيدة فنلندية خطفت من الدائرة الأمنية الثالثة عند الساعة 23:30». وأضاف أن «سيدة ألمانية وحارساً أفغانياً قتلا».

من ناحيتها، أكدت وزارة الخارجية في هلسنكي أن فنلندية خطفت، مضيفة أن التحقيق جارٍ بالتعاون مع كابول. وأفاد بيان للوزارة «في الوقت الحالي، لم تعرف بعد هوية الخاطفين.. تطالب فنلندا بالإفراج الفوري عنها».

من ناحيته، قال مدير منظمة «اوبيريشن ميرسي» سكوت بريسلين لوكالة «تي تي» الإخبارية، إن المجموعة تعقد اجتماع أزمة بشأن الحادث.