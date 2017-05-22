الجيش العراقي يستعيد 47 حياً غرب الموصل

سرمد الطويل (بغداد)

أعلنت القوات العراقية أنها استعادت 47 حياً في الجانب الغربي للموصل من تنظيم داعش، الذي أعلن أمس مقتل 13 من مليشيات الحشد الشعبي في هجوم شنه التنظيم بمنطقة الجزيرة. وقال قائد قوات مكافحة الإرهاب العراقية الفريق عبد الغني الأسدي، إن إعلان نهاية وجود تنظيم داعش في كامل الجانب الغربي للموصل «سيكون في وقت قريب بعد أن بدأ بالانهيار».

وأضاف أن مهمة هذه القوات «انتهت في الجانب الغربي للموصل بعد أن تمكنت من استعادة 47 حياً، ولم يتبق إلا حي النجار».

من جانبه، أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب طالب شغاتي أن مهمة القتال لقواته في الجزء الغربي لمدينة الموصل «قد انتهت بعد أن تم تحقيق كل الأهداف التي وضعتها القيادة العسكرية لهذه القوات».

وأضاف شغاتي أن هذه القوات «تمكنت من استعادة 47 حياً، وهي تقاتل الآن في حي النجار الذي سيكون آخر الأحياء في هذه المهمة»، وأنهم سيكونون بانتظار تعليمات جديدة من القائد العام للقوات العراقية.