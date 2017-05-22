21 قتيلاً بهجومين في إدلب والنظام يقصف درعا بالصواريخ

عواصم (وكالات)

قصفت قوات النظام السوري أمس مواقع عدة في ريف دمشق ودرعا وحلب، وأسر الجيش الحر ثلاثة من جنود النظام بريف حلب، في حين سقط قتلى وجرحى بصفوف حركة أحرار الشام في هجوم لم تتضح بعد هويته.

واستهدف قصف مدفعي من جانب قوات النظام مواقع عدة ببلدة المحمدية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حيث أتلف القصف كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية التي تشكل المورد الأهم للمُحاصرين في المنطقة منذ نحو خمسة أعوام.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هجوما أسفر عن مقتل 21 مسلحا سوريا على الأقل في مقر لحركة أحرار الشام. وأضاف أن تفجيرين أحدهما على الأقل نفذه انتحاري استهدفا المقر في قرية شرقي سراقب في محافظة إدلب. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. ونشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لجثث مضرجة بالدماء ودراجة نارية متفحمة أمام مبنى صغير في القرية، ولم يتسن التحقق من صحة الصور.

ونقلت شبكة شام الإخبارية المعارضة عن ناشطين في إدلب القول إن الانفجار ناجم عن انتحاري فجر نفسه داخل مقر حركة أحرار الشام في أثناء تخريج دورة عسكرية من مقاتلي الحركة، مضيفة أن تفجيرا انتحاريا آخر تلا ذلك خارج المقر.