«الإمارات لبحوث الاستمطار» يعلن عن مشاريع بحثية جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

يشهد أسبوع أبوظبي للاستدامة حفلاً خاصاً للإعلان عن أسماء الحاصلين على منحة الدورة الثالثة من برنامج «الإمارات لبحوث علوم الاستمطار».

كما يعقد البرنامج الملتقى الدولي الثاني في «علوم الاستمطار» الذي يعد منصّة لتبادل آخر الأفكار المتعلقة بتطوير العلوم والتكنولوجيا المبتكرة في هذا المجال البحثي المهم.

وتحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، يعلن برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار عن أسماء الحاصلين على منحة الدورة الثالثة من البرنامج صباح الأربعاء المقبل، وذلك ضمن فعاليات القمة العالمية للمياه التي تقام خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، وذلك خلال حفل خاص يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

من جهة ثانية، يعقد البرنامج الملتقى الدولي الثاني في علوم الاستمطار الذي يستمر من 16 إلى 18 يناير الجاري، ومن المقرر أن يتيح الملتقى فرصة للحاصلين الجدد على المنحة لتقديم خططهم وأهدافهم البحثية، فيما يقوم خبراء متخصصون دوليون في علم المناخ والأرصاد الجوية والميادين ذات الصلة، بتبادل الأفكار بشأن أهم البحوث الأخيرة المتعلقة بالاستمطار.