اليمن يؤكد دعم جهود الأمم المتحدة لتحقيق السلام

الرياض (وكالات)

أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، أن حكومة بلاده كانت ولا تزال تدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وأنها لم تغير موقفها الهادف لتحقيق سلام كامل يستعيد الدولة وينهي معاناة الشعب اليمني وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

ولدى استقباله أمس مساعد وزير الخارجية الأميركي ستيوارت جونز في مقر السفارة اليمنية بالرياض، ثمن المخلافي جهود الولايات المتحدة في إنجاح مؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف الشهر الماضي، كما عبر عن تفاؤل الحكومة اليمنية بالموقف القوي والواضح للإدارة الأميركية الجديدة الرافض للتدخلات الإيرانية في اليمن والداعم لجهود القيادة الشرعية والحكومة اليمنية من أجل استعادة الدولة والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن.