عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)
سيطرت قوات الشرعية المدعومة بالتحالف العربي على مواقع استراتيجية في مدينة ميدي.
وقال الجيش في بيان إن قواته مدعومة بوحدات عسكرية من القوات المشتركة للتحالف العربي تمكنت من تحرير وتطهير «مزارع النسيم» ومزارع «إل» التي تبعد 13 كيلومتراً عن شمال شرق ميدي، وتقع على بعد 10 كيلومترات فقط غربي مدينة حرض.
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واستعادت القوات خلال الهجوم كميات من الأسلحة والرشاشات ومعدات عسكرية ثقيلة بينها منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا، وسيطرت على خنادق وتحصينات كانت تتمركز فيها الميليشيات وسط المزارع.
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