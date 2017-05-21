عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)

سيطرت قوات الشرعية المدعومة بالتحالف العربي على مواقع استراتيجية في مدينة ميدي.

وقال الجيش في بيان إن قواته مدعومة بوحدات عسكرية من القوات المشتركة للتحالف العربي تمكنت من تحرير وتطهير «مزارع النسيم» ومزارع «إل» التي تبعد 13 كيلومتراً عن شمال شرق ميدي، وتقع على بعد 10 كيلومترات فقط غربي مدينة حرض.

وتبلغ مساحة المناطق المحررة من عناصر الميليشيات أكثر من 7 كيلومترات مربعة، بحسب البيان العسكري الذي أكد مصرع وإصابة العشرات من الانقلابيين خلال الهجوم الذي شاركت فيه مقاتلات ومروحيات أباتشي تابعة للتحالف العربي.

واستعادت القوات خلال الهجوم كميات من الأسلحة والرشاشات ومعدات عسكرية ثقيلة بينها منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا، وسيطرت على خنادق وتحصينات كانت تتمركز فيها الميليشيات وسط المزارع.