الإعدام للمتهمين باغتيال قيادي في حماس

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين (رام الله، غزة)

أصدرت محكمة عسكرية في قطاع غزة أمس، حكماً بالإعدام على ثلاثة متهمين باغتيال القيادي في حركة حماس مازن فقهاء، الأسير السابق في السجون الإسرائيلية.

وتمت إدانة الرجال الثلاثة الذين أعلن توقيفهم قبل أسبوعين بتهمة التعامل مع إسرائيل، بينما تمت إدانة أشرف أبو ليلة كذلك بانه «القاتل المباشر».

واغتيل فقهاء في 24 من مارس الماضي عندما أطلق عليه مجهولون 4 رصاصات في الرأس والصدر في سيارته قرب منزله في مدينة غزة. حيث توعدت «كتائب الشهيد عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس بالثأر حينها.

وقال العميد ناصر سليمان رئيس القضاء العسكري في مؤتمر صحفي عقده أمس، إن محكمة الميدان العسكرية أصدرت «ثلاثة أحكام بالإعدام على المدانين الثلاثة باغتيال القيادي مازن فقهاء».