«أبوظبي للتنمية» يموّل مشاريع للطاقة النظيفة بقيمة 785 مليون درهم في 20 دولة

سيد الحجار(أبوظبي)

وافق صندوق أبوظبي للتنمية على تخصيص 25 مليون دولار (92 مليون درهم) لتمويل مشروعين لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية في كل من موريشيوس ورواندا، ضمن الدورة التمويلية الخامسة لمبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بالتعاون مع «أيرينا»، ما يرفع إجمالي التمويل المقدم من الصندوق خلال 5 دورات إلى 214 مليون دولار (785 مليون درهم)، مخصصة ل 21 مشروعاً في 20 دولة.

وصرح محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية للصحفيين على هامش اجتماعات الدورة الثامنة للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بأبوظبي أمس، إن المشاريع الممولة من قبل الصندوق ضمن الدورات التمويلية الخمس تسهم في توليد نحو 120 ميجاواط من الطاقة المتجددة لملايين السكان، مما يعمل على تحفيز التنمية المستدامة ويشجع على التنوع الاقتصادي في الدول المستفيدة.

وأوضح أن مبادرة الصندوق لدعم مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع «آيرينا» تم الإعلان عنها في عام 2013، لتقديم قروضاً ميسرة بقيمة 350 مليون دولار (1,285 مليار درهم)، على مدار سبع دورات تمويلية، بهدف دعم مشاريع الطاقة النظيفة في الدول النامية الأعضاء ب «آيرينا».

وأكد أن تمويل مشروعين جديدين من مشاريع الطاقة المتجددة، ضمن الدورة التمويلية الخامسة، يعزز فرص انتشار حلول الطاقة النظيفة في كل من موريشيوس ورواندا، كما أنه يعمل على تحفيز التنمية المستدامة في كلا البلدين.