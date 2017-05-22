90 زورقاً يبدعون في بطولة «أبوظبي للكنعد»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مساء أول أمس منافسات بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد في نسختها الأولى لموسم 2017، والتي شهدت مشاركة وإقبال أكثر من 90 زورقاً تنافست في ما بينها وعلى مدار ثلاثة أيام من أجل الظفر بالوزن الأكبر والسمكة الأثقل في فئة الكنعد، في البطولة التي نظمها نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وبمتابعة مجلس أبوظبي الرياضي.

وحقق المركز الأول خالد سالم المنهالي بعد أن تمكن من اصطياد سمكة وزنها 27.70 كيلو، وحل بالمركز الثاني المتسابق إيلي قيصر طفشي بحصد وزن قدره 21.28 كيلو، وجاء في المركز الثالث المتسابق غيث الخاجة الذي ظفر بسمكة وزنها 18.25، والمركز الرابع سيف سعيد الغداني بسمكة وزنها 16.55، وحل خامساً سلطان محمد المرزوقي بسمكة وزنها 16.55 كيلو، وسادساً عبد الله سعيد أغواني بسمكة وزنها 16.50، وحل سابعاً فهد خليفة المحيربي بسمكة وزنها 16.20 كيلو، وثامناً حمد محمد الخيلي بسمكه وزنها 14.80، وتاسعاً راشد محمد المرزوقي بسمكة وزنها 14.65، وعاشراً أحمد حثبور الرميثي بسمكة وزنها 13.55.

كرم المنافسين في الختام سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وأعضاء اللجنة المنظمة للسباق وأيوب الخاجة من دلما مارين راعي المنافسة، وخالد المحيربي من واحة ليوا للرحلات.

وشهدت المنافسة تحدياً كبيراً في اليوم الأخير، خاصة مع تسليم كل متسابق للأسماك التي اصطادها إلى اللجنة المنظمة في مقر النادي والقيام بوزن السمك وتسجيله ضمن الأوزان العالية، كما ساهم متسابقو فريق أبوظبي محمد المحيربي وماجد المنصوري وثاني القمزي في تحكيم المسابقة والإشراف عليها من الناحية الفنية والإدارية، والتأكد من التزام الجميع بكل القوانين والمعايير التي تم وضعها.