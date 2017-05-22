قيس عمر أفضل لاعب شامل في «خليجي 37» لأندية السلة

علي معالي(دبي)

فرضت السلة الإماراتية نفسها على الساحة الخليجية للأندية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بتتويج الأهلي باللقب 3 سنوات متتالية، وهو ما يكد تفوقنا على مستوى الأندية، حيث استطاع الأهلي الفوز باللقب في الكويت 2015، واللقب الثاني 2016 في الإمارات، والمرة الثالثة باللقب من البحرين 2017 مساء أمس الأول بعد الفوز على فريق الشباب في نهائي إماراتي هو الأول والأخير حتى الآن في تاريخ هذه البطولة العريقة التي وصلت إلى النسخة 37، ويذكر أن الشباب توج باللقب مرة واحدة عام 2011 والتي جرت بالسعودية، وبخلاف فوز الأهلي باللقب فقد توج قيس عمر لاعب الفريق بجائزة أفضل لاعب شامل في البطولة.

وعبر لاعبو الأهلي عن سعادتهم بهذا اللقب، حيث قال الأميركي سام يونج والذي يعتبر أهم الأوراق الرابحة في الفرسان وقيادته للفريق بمنتهى البراعة حيث كان واحدا من أبرز اللاعبين الأجانب في البطولة.

قال سام يونج:» استمتعت بهذه النسخة، حيث كانت أكثر إثارة وقوة، والمباراة الأفضل والأكثر ندية كانت في الدور قبل النهائي ضد فريق المنامة البحريني».

وتابع: «لم أصدق نفسي أني لعبت 45 دقيقة إذ كنت أحدث نفسي خلال اللقاء أني قادر على المواصلة، وتحقيق الفوز وعندما تسلمت كرة التصويبة الأخيرة في الوقت الإضافي نظرت للساعة وقد تبقت ثوانٍ قليلة وحسبت ثلاثة، اثنان، واحد، وكأني واحد من الجماهير، ومن ثم رميت الكرة في السلة بنجاح».