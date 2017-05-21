«الفجيرة للفنون القتالية» بطلاً لكأس التايكواندو

الشارقة (الاتحاد)

توج فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للتايكواندو بعد حلوله الأول في الترتيب العام للبطولة، التي جرت بصالة نادي الشارقة.

وأحرز فريق نادي عجمان بطولة فئة الناشئات، بينما فاز فريق وزارة التربية والتعليم المركز الأول لفئة الفتيات، وفاز نادي الفجيرة للفنون القتالية لفئة الآنسات.

وفي منافسات الذكور فاز بفئة الناشئين فريق وزارة التربية والتعليم بالمركز الأول، وفي نفس الفئة للحزام الأسود فاز بالمركز الأول نادي الشارقة، وفي فئة الشباب للحزام الملون فاز بالمركز الأول فريق وزارة التربية والتعليم، بينما في فئة الشباب حزام أسود فاز المركز الأول نادي الشارقة.

وفي فئة الرجال للحزام الملون فاز بالمركز الأول فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية، ونال نادي النصر المركز الأول للرجال لحملة الحزام الأسود، قام بتتويج الفائزين خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وأحمد حمدان الزيودي رئيس الاتحاد ونائبه زايد السويدي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.