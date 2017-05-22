رجال الشارقة والأهلي وسيدات النصر أبطال كأس الكاراتيه

دبي(الاتحاد)

فاز فريق الرجال بنادي الشارقة بمسابقات الكاتا، والأهلي بلقب الكوميتيه، ونادي النصر بلقب فئة السيدات في مسابقة الكوميتيه، لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه في ختام الموسم الرياضي للرجال والسيدات 2016/‏‏‏‏ 2017، التي جرت بصالة نادي الوصل بدبي.

شهد ختام الموسم والتتويج، المهندس مروان سنكل نائب رئيس اتحاد الكاراتيه، وفخر الدين عبد المجيد الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، ومريم الشامسي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة النسائية، والخبير محمد عباس مدير الاتحاد، والخبير هشام سري السكرتير الفني، وإبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، وإبراهيم محمد نائب رئيس لجنة الحكام. نجح الشارقة في الفوز باللقب بعد التفوق على فريق أمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي في النهائي بنتيجة 5/‏‏‏‏ 0، قبل أن يحسم فريق الأهلي لرجال الكوميتيه الموقف لمصلحته بمعانقه لقب البطولة بفوزه في النهائيات على نادي النصر بنتيجة 3/‏‏‏‏ 0 بعد مباراة قوية بين الفريقين.

وشهدت البطولة زيادة عدد أفراد فريق الكوميتيه ليصبح 7 لاعبين (5 أساسين+2 احتياط) ليطابق النظام الدولي لمسابقات الرجال (فرق كوميتيه)، كما حسمت سيدات النصر لقب مسابقة الكوميتيه بعد مباراة فاصلة مع نادي الخليج الدولي بعد تعادلهما في عدد النقاط.

وفي الختام تم تتويج الفرق الفائزة بكـأس صاحب السمو رئيس الدولة والأندية الفائزة بالترتيب العام لأربع فئات هي الأشبال، الناشئين والناشئات، والشباب والآنسات، والرجال والسيدات، وتكريم الأجهزة الفنية المميزة والإداريين المميزين، واللاعب سالم المهيري من أصحاب الهمم، وتم منحه الحزام الأصفر، وأفضل الحكام واللجان العاملة لهذا الموسم.

وجاءت نتائج بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة كالتالي: في فئة الرجال مسابقة الكاتا: الشارقة في المركز الأول، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي وصيفاً، ونادي الخليج الدولي بأبوظبي ثالثاً، وفي فئة الرجال مسابقة الكوميتيه، فاز الأهلي الأول والنصر وصيفاً، والقيادة العامة لشرطة الشارقة ثالثاً، وهو نفس ترتيب اتحاد كلباء.

وفي فئة السيدات مسابقة الكوميتيه النصر الأول، ونادي الخليج الدولي بأبوظبي وصيفاً، وفي المركز الثالث كل من نادي الشارقة لرياضة المرأة، ونادي الشباب، كما تم تكريم الحكام الدوليين: أنس المناصير وليد بن ثابت وعبد الله عيسى كأفضل حكام هذا الموسم، ويعد الحكم الدولي المواطن عبد الله عيسى هو أحدث الوجوه المنضمة حديثاً لكادر الحكام والذي تتنبأ له لجنة الحكام برئاسة الحكم الدولي حميد شامس بمستقبل باهر في مجال التحكيم الدولي.