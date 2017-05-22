9 ميداليات لمنتخبنا في «آسيوية بناء الأجسام»

مراد المصري (دبي)

حصد نجوم منتخبنا لبناء الأجسام 9 ميداليات ملونة، (5 ميداليات ذهبية و3 فضيات وواحدة برونزية)، في منافسات البطولة الآسيوية بنسختها الـ51، التي أقيمت بمنغوليا بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي القارة.

حقق خالد البلوشي الميدالية الذهبية في وزن 65 كلج، في فئة الرجال، ونال أحمد حسين ذهبية وزن 70 كلج، وجاسم آل علي ذهبية وزن 85 كلج، وحقق سلمان عجيل فضية وزن 95 كلج، وإبراهيم الدهماني برونزية وزن 100 كلج، فيما حصد أحمد حسين ذهبية فئة الماسترز، ونال عبد العزيز القحطاني ميدالية ذهبية في فئة الشباب، وحمد الشامسي ميدالية فضية في فئة الشباب أيضاً.

وأشاد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد بناء الأجسام والقوة البدنية، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، بالإنجاز الذي حققه منتخبنا الوطني في البطولة، وقال: سعداء بتحقيق الحصيلة الأكبر من الميداليات الذهبية في البطولة الآسيوية خلال تاريخ مشاركاتنا فيها، وهي البداية المشجعة التي كنا نتطلع إليها في الدورة الجديدة للاتحاد 2016-2020، وركزنا فيها على أهمية الوجود في المشاركات الخارجية من أجل المنافسة والوجود على منصات التتويج.

وأكد الشرقي، أن إقامة البطولات المحلية المتنوعة في الفترة الماضية، وآخرها بطولة الفجيرة، ساهم في إعداد لاعبي المنتخب بهذا الشكل ورفع مستوياتهم، وقال: سنواصل خططنا لتطوير مستويات اللاعبين والعمل على نشر هذه الرياضية في الدولة، وسندعم كل البطولات والدورات التي تتماشى مع هذه الغايات الاستراتيجية، آملين أن ينعكس هذا الإنجاز بالمزيد من النجاحات في البطولات الخارجية المقبلة.

وتحدث علي بن حيدر، نائب رئيس الاتحاد قائلاً: لمسنا عزيمة اللاعبين قبل توجههم للمشاركة في البطولات سواء خلال التدريبات، أو في البطولات التي أقيمت داخل الدولة، وهو ما شجعنا على إرسال أكبر عدد ممكن بعدما لمسنا قدرة كل فرد منهم على المنافسة في فئته، والوجود على منصة التتويج، ليردوا هذه الثقة بحصيلة وفيرة من الميداليات نفتخر بها.

وثمن بن حيدر جهود الجهازين الفني والإداري، وقال: وقوفهم مع اللاعبين طوال الفترة الماضية، ومتابعتهم لهم في التدريبات، ومراقبة برنامجهم الغذائي والطبي، كلها مهمات قام بها الجهازان بصورة متكاملة لضمان ظهور اللاعبين بهذه الصورة المشرفة لدولتنا.

وكشف أحمد جوهر، رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد، أن التزام اللاعبين طوال الفترة الماضية بالتدريبات والخطة الموضوعة، إلى جانب مشاركتهم مؤخراً في بطولة الفجيرة، ساهم بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز، وقال: عملنا مع اللاعبين طوال الفترة الماضية ووضعنا الوصول إلى منصات التتويج هدفنا، وهو ما تحقق بفضل تفاني اللاعبين وتدريبهم المستمر، إلى جانب دعم أسرة الاتحاد.