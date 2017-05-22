فرسان الإمارات يهيمنون على ألقاب سباق أوستن بارك

محمد حسن (دبي)

سيطر فرسان الإمارات على ألقاب فعاليات سباق «أوستن بارك» للقدرة الذي أقيم أمس بالمملكة المتحدة برعاية طيران الإمارات، والذي تضمن 4 سباقات مختلفة التصنيف والمسافات. واحتل فرسان إسطبلات «اف 3» المراكز الثلاثة الأولى في سباق الـ120 كيلومتراً من تصنيف «نجمتين»، ونال المركز الأول الفارس سعيد جابر أحمد الحربي على صهوة الفرس «صافي صفراء» قاطعاً المسافة بزمن قدره 5:50:11 ساعة، تلاه زميله غانم سعيد العويسي على صهوة «سلام بانجوتول» وحل ثالثاً الفارس محمد أحمد محمد غانم المري على صهوة «زولو».

وظفر الفارس سعيد سالم المهيري بلقب وسباق الناشئين لمسافة 120 كيلومتراً من تصنيف «نجمتين»، بعد أن قطع المسافة الكلية للسباق على صهوة «زو جو داير» من إسطبلات «ام 7» بزمن قدره 5:32:25 ساعة. وأحرز الفارس علي مبارك علوبة المركز الأول في سباق الـ 80 كيلومتراً من تصنيف «نجمة واحدة» وقطع المسافة على صهوة الجواد «الحجاز بهوان» من إسطبلات البوادي بزمن قدره 3:45:09 ساعة.

وفي سباق الـ 160 كيلومتراً المصنف «3 نجوم»، والذي من المفترض أن يكون قد انتهى في وقت متأخر من الليل، كان فرسان الإمارات أيضاً في الصدارة خلال المراحل الخمس الأولى.