6 ملايين درهم جوائز دورة «ند الشبا الرياضية»

دبي (الاتحاد)

بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة الخامسة من دورة ند الشبا الرياضية، الحدث الأكبر من نوعه في شهر رمضان الفضيل، على صعيد تنوع الألعاب الرياضية والجوائز المالية المخصصة للفائزين، والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي خلال شهر رمضان المبارك برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقام في مجمع ند الشبا الرياضي من 28 مايو الجاري إلى 17 يونيو المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها». وأنجزت اللجنة المنظمة الترتيبات كافة في موعد مبكر، ووضعت برنامج المنافسات واللوائح الفنية، كما أنجزت جميع تفاصيل حفل الافتتاح الذي يسبق ضربة البداية للمنافسات يوم 28 مايو الجاري، وتم الانتهاء من تجهيز الصالة الرياضية في مجمع ند الشبا، وفي نادي دبي لأصحاب الهمم، لاستقبال الفرق والرياضيين المشاركين في المسابقات الجماعية والفردية، وهي كرة قدم الصالات، الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، الجري لمسافة 5 و10 كم، الدراجات الهوائية لمسافة 75 كم، تحدي ناس الليلي لمسافة 5 كم، المبارزة، وكرة قدم ذوي الإعاقة السمعية، وكذلك ضيوف الدورة من الجماهير التي تتوافد بأعداد ضخمة سنوياً.

واعتمدت اللجنة المنظمة الجوائز المالية للفائزين في مختلف الفئات لجميع الرياضات التي تزيد على 6 ملايين درهم في الألعاب التسع، تقسم بواقع مليونين و310 آلاف درهم لكرة قدم الصالات، فيما تبلغ قيمة مكافآت بطولة الكرة الطائرة مليوناً و560 ألف درهم، كما تبلغ قيمة مكافآت بطولة الجري 458 ألف درهم، وتبلغ قيمة مكافآت بطولة سباق الدراجات الهوائية 75 كيلومتراً، 360 ألف درهم، وتبلغ قيمة مكافآت بطولة البادل تنس 297 ألف درهم، كما تبلغ قيمة مكافآت بطولة المبارزة 275 ألف درهم، وتبلغ قيمة مكافآت بطولة تحدي ناس الليلي 270 ألف درهم، فيما تبلغ قيمة مكافآت كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية 120 ألف درهم.

وقال صلاح أمين، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، نائب رئيس اللجنة المنظمة، رئيس اللجنة الفنية في الدورة: «سيراً على نهج القيادة في دعم الرياضة عموماً، ورياضة أصحاب الهمم خصوصاً، حرصت اللجنة المنظمة على زيادة مكافآت الفائزين في المنافسات الرياضية المختلفة، كما حرصت على زيادة عدد الرياضات ليصل إلى 9 رياضات، من بينها ثلاث رياضات جديدة هي تحدي ناس الليلي والمبارزة ورياضة كرة القدم لذوي الإعاقة السمعية، وبات برنامج المنافسات يضم رياضتين مخصصتين لأصحاب الهمم، هي كرة السلة على الكراسي المتحركة، وكرة القدم لذوي الإعاقة السمعية».

من جهته، أكد حسن المزروعي، مدير الدورة، أن اللجنة المنظمة لا تكتفي بدعم الفرق المشاركة، وتوفر لهم أسباب النجاح والتألق، بل تواصل أيضاً دعم مشاريع الشباب من خلال «خيمة الخير» التي ستجمع أجنحة رعاة الدورة، وأجنحة الشركات التي تقدم منتجاتها للجمهور، كما تواصل اللجنة المنظمة توزيع الهدايا يومياً على الجمهور، ومجمع ند الشبا الرياضي بات ملتقى نخبة الرياضيين من داخل الدولة وخارجها في جميع المنافسات.