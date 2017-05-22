حصة العتيبة: الرياضة عنوان التواصل مع الشعوب

مدريد (الاتحاد)

تقدمت الدكتورة حصة العتيبة سفيرة الدولة لدى إسبانيا والفاتيكان وإمارة اندورا، بجزيل الشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على دعمه غير المحدود لرياضة الفروسية، وإلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات» على جهودها الحثيثة بالارتقاء برياضة المرأة، حيث إن النجاح الكبير الذي حققه المهرجان منح السباق الجديد دفعة كبيرة على طريق التفوق والنجاح.

وقالت إن إقامة المهرجان لتحدي القدرة (مدريد - بروكسل - أبوظبي) له رسالة هامة للمجتمع الإسباني وللعالم كله، وهذا الأمر يشرفني نظراً لأهمية الحدث الرياضي.

وأضافت أن المهرجان يظهر حرص دولة الإمارات على الحضور في المحافل الدولية والرياضية، والاهتمام بالخيول العربية وبالسلام والمحبة، والرياضة هي عنوان التواصل مع الشعوب.

وقالت إن إقامة المهرجان لأول مرة في إسبانيا والتي تعد من الدول الصديقة يمثل قيمة وجسراً للدبلوماسية، وأضافت أن الرياضة بشكل عام تساهم في تقريب وجهات النظر، وتوطيد العلاقات بين الشعوب‮.‬

وتابعت: إن الإمارات حققت أشياء كثيرة في المجالات المختلفة؛ لأن دبلوماسيتها قائمة على التسامح واحترام الغير، واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية، ومد اليد للسلام، فأصبحت من الدول التي يحتذى برأيها، ويهتم به في شتى المواضيع المستجدة على الساحة الدولية.

واختتمت قائلة، إن هناك رسالة يحملها المهرجان للعالم هي أن الإمارات تهتم بالخيول العربية وبالتراث، وهذا إضافة إلى المستوى الحضاري الذي تتمتع به الإمارات وشعبها وقيادتها، كذلك وجود الفارسات الإماراتيات بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إنجاز آخر للمهرجان، نتمنى أن نرى المزيد من الانتصارات التي تحققها الخيول العربية الأصيلة.