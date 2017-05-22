لندن (د ب أ)
صعد فريقا مانشستر سيتي وليفربول إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما حصلا على المركزين الثالث والرابع على الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم.
وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه واتفورد 5 / صفر، فيما فاز ليفربول 3 / صفر على ضيفه ميدلسبره في المرحلة الثامنة والثلاثين «الأخيرة» للمسابقة المحلية أمس.
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كما تغلب ستوك سيتي على مضيفه ساوثهامبتون /1 صفر، وسوانسي سيتي على ويست بروميتش ألبيون 2 / 1، وويستهام يونايتد على مضيفه بيرنلي بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل ليستر سيتي مع ضيفه بورنموث بهدف لمثله.
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