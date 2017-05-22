لندن (د ب أ)

صعد فريقا مانشستر سيتي وليفربول إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما حصلا على المركزين الثالث والرابع على الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» هذا الموسم.

وتغلب مانشستر سيتي على مضيفه واتفورد 5 /‏ صفر، فيما فاز ليفربول 3 /‏ صفر على ضيفه ميدلسبره في المرحلة الثامنة والثلاثين «الأخيرة» للمسابقة المحلية أمس.

وأسفرت نتائج باقي مباريات المرحلة، التي لعبت جميعها في توقيت واحد، عن فوز أرسنال على ضيفه إيفرتون 3 /‏ 1، وتشيلسي على ضيفه سندرلاند 5 /‏ 1، وتوتنهام هوتسبير على مضيفه هال سيتي 7 /‏ 1، ومانشستر يونايتد على ضيفه كريستال بالاس 2 /‏ صفر.

كما تغلب ستوك سيتي على مضيفه ساوثهامبتون /‏1 صفر، وسوانسي سيتي على ويست بروميتش ألبيون 2 /‏ 1، وويستهام يونايتد على مضيفه بيرنلي بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل ليستر سيتي مع ضيفه بورنموث بهدف لمثله.