«النسخـة 15» جزراوية % 90

رضا سليم (دبي)

توج «فخر أبوظبي» بلقب أفضل فريق لموسم 2016-2017، في «النسخة 15» للاستفتاء السنوي الذي أجرته صحيفة «الاتحاد»، والذي شارك فيه 101 شخصية، من الوسط الرياضي، ما بين مسؤولين رياضيين ومدربين ولاعبين وإداريين، وشخصيات من مجالس إدارات الأندية وإعلاميين، من المهتمين والمتابعين لدوري الخليج العربي.

وشمل الاستفتاء جميع الأندية المشاركة في دوري الخليج العربي، وشخصيات من اتحاد الكرة، والهيئة العامة للشباب والرياضة، والهيئات الرياضية الأخرى، وحرصنا خلال الاستفتاء على الاستعانة بآراء المحللين والخبراء والمدربين السابقين المتابعين للموسم الكروي، وأيضاً الإعلاميين المتابعين والذين يعملون في قلب أحداث الموسم، بالإضافة إلى تنوع الشخصيات من مختلف مناطق الدولة من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة.

تناول الاستفتاء 9 فئات شملت كل أطراف «الساحرة المستديرة»، وهي أفضل فريق وأفضل لاعب مواطن وأفضل لاعب أجنبي وأفضل مدرب، وأفضل حارس، وأفضل لاعب صاعد، وأفضل حكم، وأفضل إداري، وأفضل جمهور.

وأسفرت نتائج الاستفتاء، عن فوز الجزيرة بطل الدوري بلقب أفضل فريق، وجاءت نتائج الترشيحات منطقية، وصبت جميعها في اتجاه «قلعة الجزيرة» التي سيطرت أيضاً على الجوائز الفردية، بالإضافة إلى أنه قدم موسماً استثنائياً، وحقق أرقاماً غير مسبوقة في تاريخ المسابقة، في مقدمتها وصوله إلى «النقطة 68»، ليكون أعلى رصيد في تاريخ الدوري، ورفع رصيده من الانتصارات إلى 22 مباراة، وهو رقم غير مسبوق أيضاً، وحقق لقب أقوى دفاع بـ15 هدفاً فقط سكنت شباكه في 26 مباراة، بجانب أنه يملك أقوى هجوم بتسجيله 72 هدفاً، وهو ما يعني أنه يستحق اللقب عن جدارة واستحقاق، رغم أنها المرة الأولى التي يفوز فيها الجزيرة باللقب في الاستفتاء على مدار 15 نسخة.