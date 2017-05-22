انضمام أول شرطي آلي إلى صفوف كوادر شرطة دبي

دبي (الاتحاد)

انضم أول شرطي آلي ذكي في العالم إلى صفوف كوادر شرطة دبي رسمياً، وقدم التحية للضيوف خلال حفل استقبال أمس، شارك فيه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وذلك ضمن فعاليات معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات وإنترنت الأشياء.

ويبلغ طول الشرطي الآلي 170 سنتمتراً ووزنه 100 كيلوجرام؛ وهو مزوّد بنظام ذكاءٍ صناعي وجهاز كشفٍ للمشاعر وحركة الأجسام، مما يكسبه قدرة التعرّف إلى الإيماءات وإشارات اليد عن بعد، يصل حتى 1,5 متر تماماً مثل رجل الشرطة البشري. ويمكن لهذا الشرطي أيضاً رصد تعابير السعادة والحزن والابتسامة على وجوه الناس، كما بمقدوره تغيير تعابيره وطريقة تحيّته لتعزيز الطمأنينة والراحة في نفوس الأشخاص الذين يتعاملون معه. وخلال قيامه بالدوريات في شوارع المدينة، سيقوم الشرطي الآلي بتسخير حلول إنترنت الأشياء والذكاء الصناعي وأحدث التقنيات الذكية، كما سيستخدم برنامج التعرف إلى الوجه لمساعدة ضبّاط الشرطة على تحديد هوية المجرمين والأشخاص المطلوبين والقبض عليهم، إضافة إلى بث لقطات فيديو مباشرة إلى مركز التحكم في شرطة دبي.

وقال العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي «يعتبر الشرطي الآلي أحدث إضافة ذكية لقوى وكوادر القيادة العامة لشرطة دبي؛ إذ تم تصميمه خصيصاً لتقديم يد العون للناس في مراكز التسوق والشوارع، كما سيساعد على مكافحة الجريمة، والحفاظ على الأمان في المدينة وتعزيز سعادة الناس. ويمثل تشغيل أول شرطي آلي ذكي إنجازاً مهماً في الإمارة دبي بشكل عام وخطوة للأمام نحو تحقيق رؤية دبي في أن تصبح لاعباً عالمياً رائداً على صعيد تبنّي تقنيات المدن الذكية».

وسيقوم الشرطي الآلي بدوريات تجريبيّة في قاعات معرض «جيسيك 2017» حتى مساء غد الثلاثاء، ثم سيباشر جولاته الاعتياديّة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المدينة. ويمتاز هذا الشرطي الآلي بمهارات واسعة مثل القدرة على رسم خرائط للأجزاء الداخلية في المباني والتنقل بشكل آلي عن طريق نظام تحكم ذاتي وميزة مبتكرة للحركة.

وبفضل اشتماله على جهاز لوحي مدمج، يمكن للناس الاستفادة من خدمات الشرطة الذكية من خلال الشرطي الآلي، وذلك عن طريق استخدام بطاقات الائتمان لإجراء عمليات الدفع، ما يسهم في تعزيز تجارب خدمة العملاء. ويمكن للشرطي الآلي أيضاً تقديم الخدمات للجمهور عبر 6 لغات مختلفة بما فيها العربية والإنجليزية وغيرها، فضلاً عن إمكانية الدردشة والتفاعل، والرد على استفسارات الجمهور، والمصافحة، وتقديم التحية العسكرية.

علاوةً على ذلك، سيوفر الشرطي الآلي قيمة إضافية لقوى الشرطة العاملة حالياً للإمارة، حيث سيسمح نظامه المتكامل بربطه مع مختلف قنوات التواصل الاجتماعي مثل تويتر، وكذلك أنظمة الذكاء الصناعي والتطبيقات عبر الأجهزة المحمولة والمواقع الإلكترونية وغيرها.