تشبع الأسواق يجبر عمالقة السيارات على إلغاء وظائف

ديترويت (أ ف ب)

تبدو المجموعات الأميركية الكبرى لصناعة السيارات مضطرة لإلغاء وظائف في مواجهة تباطؤ السوق، مع أنها وعدت الرئيس دونالد ترامب بإنعاش الوظائف في الولايات المتحدة.

فبعد سبع سنوات متتالية من المبيعات القياسية، تواجه «فورد» و«جنرال موتورز» و«فورد» و«فيات كرايسلر» أول مطب منذ 2009 وإفلاس المجموعتين الأخيرتين. وفي أبريل الماضي، تراجعت مبيعات القطاع بنسبة 4.7%، لكن الانخفاض أكبر منذ بداية السنة كما قال مكتب «اوتوداتا». وقالت دانيال ديمارتينو بوث، الخبيرة في مجموعة «ماني سترونغ ال السي» إن «مبيعات السيارات بلغت حدها».

ورأى مكتب الاستشارات المالية «آي اتش اس» الذي خفض أرقام المبيعات السنوية في تقديراته، أن 2017 ستشهد أول توقف في السوق منذ أزمة 2009/‏‏2008. وأوضحت جيسيكا كالدويل من مجموعة «ادموندز كوم» أن «معدلات الفائدة المتدنية ومهل التسديد الأطول, عززت نمو المبيعات في السنوات الأخيرة. لكن زيادة المعدلات تجعل القروض أقل أهمية في نظر المستهلكين».

ولمواجهة السوق المشبعة، أعلنت «جنرال موتورز» و«فورد» و«فيات كريسلر» التي أحدثت آلاف الوظائف منذ سبع سنوات لتلبية الطلب على السيارات رباعية الدفع الترفيهية الكبيرة وسيارات البيك-آب مع تراجع أسعار الوقود، إجراءات توفير متنوعة. وفي هذا الصدد، تنوي «جنرال موتورز» التي ارتفع عدد العاملين فيها من 77 ألف شخص في 2010 إلى 105 آلاف في نهاية 2016، إلغاء أكثر من أربعة آلاف وظيفة للتكيف مع تراجع مبيعات السيارات «الصغيرة» مثل «شيفروليه ماليبو» و«كاديلاك سي تي اس». وأعلنت «فورد» إلغاء 1400 وظيفة، بينما يعيش أكثر من ستة آلاف موظف في مصانع إنتاج «فيات كرايسلر» في ستيرلينغ هايتس (ميشيغان) وتوليدو (اوهايو) في بطالة تقنية منذ أشهر.