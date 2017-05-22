«السياح».. سلاح الصين الجديد في الحرب الاقتصادية

بكين (أ ف ب)

كان منع استيراد البضائع مثل المانجو والفحم وسمك السلمون الأسلوب التقليدي للصين منذ وقت طويل في معاقبة البلدان التي ترفض التقرب من خطها السياسي. لكن بكين وجدت في سياحها الذين يقصدون عادة تايوان أو كوريا الجنوبية، وهم منتج مربح، وسيلة لإلحاق الأذى بالآخرين.

ويعتبر محللون أن مقاطعة الصين الأخيرة لكوريا الجنوبية بسبب تركيب منظومة أميركية مضادة للصواريخ على أراضيها يشير إلى عدائية متنامية في الطريقة التي تعرض فيها بكين عضلاتها الاقتصادية. فقد منعت بكين الرحلات السياحية الصينية من التوجه إلى كوريا الجنوبية، مستهدفة أسواقها السياحية ومحلات السوق الحرة التابعة لمجموعة «لوتي» التجارية العملاقة مالكة الأرض التي نشرت فيها المنظومة الصاروخية المثيرة للجدل.

وأغلقت العشرات من متاجر «لوتي» في الصين وسارت تظاهرات في أنحاء البلاد في وقت عززت فيه بكين الضغوط على سيؤول للتخلي عن منظومة «ثاد» الصاروخية التي تعتبرها بكين تهديدا لقدراتها العسكرية. كما عانت مجموعة «لوتي» من نكسات أخرى بصدور قرار صيني بوقف مشروعها لإقامة مدينة ترفيهية في الصين بقيمة 2.6 مليار دولار، إضافة إلى قرصنة المواقع الإلكترونية للشركة.

وقال شون رين مؤسس مجموعة دراسات أسواق الصين في شنغهاي «إذا لم تنفذ ما يطلبه القادة السياسيون في بكين، فإنهم سيعاقبونك اقتصاديا». وأضاف «إنهم يضعون السياسيين حول العالم بين فكي كماشة اقتصادية، ويتبعون هذا الأسلوب منذ سنوات، إنه يعطي نتيجة».