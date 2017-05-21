«دبي المالي العالمي» ينظم فعالية حول الصناديق العقارية

دبي (الاتحاد)

نظم مركز دبي المالي العالمي فعالية خاصة، سلط خلالها الضوء على أهمية الصناديق العقارية وصناديق الاستثمار العقاري التي أصبحت تحظى بشعبية متزايدة، وتفتح مجالات واسعة أمام فرص استثمارية كبيرة في القطاع العقاري.

واستعرض الحدث، الذي استضافه مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية، النمو الذي تشهده المنطقة في الصناديق العقارية، بما في ذلك صناديق الاستثمار العقاري وصندوق المستثمرين المؤهلين والصناديق المعفاة. ويمتلك مركز دبي المالي العالمي المقومات ليصبح الوجهة المفضلة لصناديق الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، لا سيما عقب عمليات الإطلاق الناجحة التي جرت مؤخراً من قبل صندوق الاستثمار العقاري لبنك ENBD REIT الذي نقل مقره من جيرسي إلى مركز دبي المالي العالمي، وكذلك شركة «إكيتاتيفا المحدودة» التي أطلقت أول صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات باعتبار أنها تحتضن أيضاً نحو 200 من شركات إدارة الثروات والأصول.

ومن شأن هذه الأنشطة أن تحدد الملامح المستقبلية للقطاع العقاري الذي يعد مكوناً أساسياً في الاقتصاد المحلي والإقليمي.

ووقع مركز دبي المالي العالمي مؤخراً مذكرة تفاهم مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي في خطوة استراتيجية من شأنها أن توفر سهولة أكبر في تسجيل الأراضي للشركات العاملة في المركز، والشراكات، والمؤسسات، وصناديق الاستثمار العقاري، والصناديق العقارية.

ومن المتوقع أن تشجع هذه الاتفاقية على زيادة الاستثمارات المؤسسية في القطاع العقاري بدبي.

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي «بعد أن نجحنا في مساعدة عملائنا على إطلاق الصناديق العقارية وصناديق الاستثمار العقاري، نشهد اليوم اهتماما متزايداً بهذه الصناديق، خصوصاً وأن البيئة القانونية والتنظيمية الموثوقة التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي، تدعم العقارات باعتبارها فئة من فئات الأصول، ولا شك أن نمو هذه الأصول سيكون له دور أساسي في تطبيق استراتيجيتنا لعام 2024».