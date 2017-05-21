سوق دبي يختتم فعاليات مؤتمره السنوي للمستثمرين العالميين في لندن

دبي (الاتحاد)

اختتم سوق دبي المالي بنجاح فعاليات مؤتمره السنوي للمستثمرين العالميين في لندن.

وشهد المؤتمر عقد 166 اجتماعاً بين كبار المسؤولين في 14 شركة مدرجة وممثلي 52 صندوقاً استثمارياً عالمياً تدير استثمارات قدرها 2.3 تريليون دولار. وأعربت المؤسسات الاستثمارية العالمية المشاركة فيه مجدداً عن اهتمامها الكبير بأسواق رأس المال في دبي وسط ثقة متزايدة من قِبلها إزاء الآفاق المستقبلية للاقتصاد الوطني وقدرته على المحافظة على معدلات نمو مرتفعة علاوة على الفرص الاستثمارية السانحة المتوفرة في أسواق دبي.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي «سعداء بالحصيلة الإيجابية لهذا الحدث البارز والذي يعد في مقدمة أنشطة علاقات المستثمرين التي دأب السوق على تنظيمها منذ العام 2007، حيث يكتسب المؤتمر زخماً متزايداً العام تلو الآخر».

وأضاف «عبر ممثلو المؤسسات الاستثمارية المشاركة في المؤتمر مجدداً عن ثقتهم في المناخ الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ورحبوا بالنجاح الكبير الذي حققه سوق دبي المالي في الوصول إلى بنية أساسية وتنظيمية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتوفر وصولاً سلساً إلى الفرص الاستثمارية السانحة في أسواق رأس المال بدبي».