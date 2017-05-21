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سوق دبي يختتم فعاليات مؤتمره السنوي للمستثمرين العالميين في لندن
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تاريخ النشر: الإثنين 22 مايو 2017

دبي (الاتحاد)

اختتم سوق دبي المالي بنجاح فعاليات مؤتمره السنوي للمستثمرين العالميين في لندن.

وشهد المؤتمر عقد 166 اجتماعاً بين كبار المسؤولين في 14 شركة مدرجة وممثلي 52 صندوقاً استثمارياً عالمياً تدير استثمارات قدرها 2.3 تريليون دولار. وأعربت المؤسسات الاستثمارية العالمية المشاركة فيه مجدداً عن اهتمامها الكبير بأسواق رأس المال في دبي وسط ثقة متزايدة من قِبلها إزاء الآفاق المستقبلية للاقتصاد الوطني وقدرته على المحافظة على معدلات نمو مرتفعة علاوة على الفرص الاستثمارية السانحة المتوفرة في أسواق دبي.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي «سعداء بالحصيلة الإيجابية لهذا الحدث البارز والذي يعد في مقدمة أنشطة علاقات المستثمرين التي دأب السوق على تنظيمها منذ العام 2007، حيث يكتسب المؤتمر زخماً متزايداً العام تلو الآخر».

وأضاف «عبر ممثلو المؤسسات الاستثمارية المشاركة في المؤتمر مجدداً عن ثقتهم في المناخ الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ورحبوا بالنجاح الكبير الذي حققه سوق دبي المالي في الوصول إلى بنية أساسية وتنظيمية متكاملة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتوفر وصولاً سلساً إلى الفرص الاستثمارية السانحة في أسواق رأس المال بدبي».

وأشارت فهيمة البستكي، نائب رئيس تنفيذي، رئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي، إلى أن سوق دبي المالي يحرص دائماً على تشجيع الشركات المدرجة على الانفتاح بصورة أكبر على المستثمرين سواء الحاليين أو المحتملين واطلاعهم بصورة منتظمة على تطورات العمل واستراتيجيات النمو. وأضافت «شهد مؤتمر المستثمرين في لندن عقد 166 اجتماعاً فردياً بين ممثلي 14 شركة مدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي و52 مؤسسة استثمارية عالمية، الأمر الذي يعكس النجاح الكبير والمتواصل لمؤتمرات المستثمرين باعتبارها منصةً فعالةً لتوطيد أواصر العلاقات بين الجانبين». ... المزيد
     
 

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