الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي يفوز بجائزة النسر العربي للإدارة العامة

أبوظبي (الاتحاد)

كرّمت أكاديمية تتويج لجوائز التميّز في المنطقة العربية، راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بجائزة النسر العربي للإدارة العامة في دورته الثالثة للعام 2017، وذلك في حفل تكريم أقامته الأكاديمية في دبي تحت رعاية اللواء ناصر سالم سيف النعيمي، أمين عام مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور وفود وشخصيات بارزة من الوطن العربي ودول مجلس التعاون الخليجي.

وجاء تكريم الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي؛ تقديراً لجهوده الإدارية المتميزة والتي مكنت سوق أبوظبي من تحقيق الريادة الإقليمية عبر توظيف التكنولوجيا لجذب واستقطاب الاستثمارات والتي تسهم وبشكل مباشر في خدمة الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات.

وأهدى راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي، هذا التكريم إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي بحكمتها جعلت من دولة الإمارات في مصاف دول العالم حتى أضحت الدولة نموذجاً يحتذى في الريادة والتنافسية والتنمية المستدامة والابتكار.

وقال البلوشي «ما حققه سوق أبوظبي من إنجازات منذ تأسيسه وعلى مدى 17 عاماً كان باكورة لتكاتف الجهود في استقطاب الكفاءات من الموارد البشرية التي توظف جل طاقاتها في تحقيق رؤية وأهداف السوق بخلق بيئة استثمارية جاذبة، ترتكز على مبادئ النزاهة والشفافية والابتكار وفقاً للأهداف الاستراتيجية لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وفي إطار التزام السوق برنامج خطة أبوظبي نحو تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة من خلال تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات في الإمارة».