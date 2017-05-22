650 مليار دولار خسائر الاقتصاد العالمي من الجريمة الإلكترونية في 2016

فهد الأميري (دبي)

قدر محللو «أي.دي. سي» أن الجريمة الإلكترونية في عام 2016 كلفت الاقتصاد العالمي 650 مليار دولار، وبحلول عام 2020 سيصل هذا العدد إلى أكثر من تريليون دولار، وبالمثل، أشار الخبراء إلى أن الهجمات الإلكترونية ستكتسب طبيعة مادية، حيث إن 5% من جرائم المعلومات ستؤدي إلى تدمير البيانات أو إلحاق الضرر بالموارد المادية أو البنية التحتية. وبحسب دراسة أجرتها شركة «جارتنر» فإنه يتوقع أن يبلغ إنفاق حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 11.6 مليار دولار على منتجات وخدمات تقنية المعلومات خلال 2017، ويشمل هذا الاستثمارات في الخدمات الداخلية والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات، وأنظمة مراكز البيانات والتجهيزات وخدمات الاتصالات.

وفي هذا الإطار، افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي أمس، الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك»، أكبر فعالية مختصة في الأمن الإلكتروني بالشرق الأوسط. ويستقطب الحدث أهم المزودين والموردين والمستثمرين الإقليميين والعالميين في الأمن الإلكتروني، وأهم خبراء وصنّاع القرار وقادة الأعمال في القطاع، الذين يجتمعون لمناقشة آخر التهديدات والاتجاهات والحلول الإلكترونية. ويقام المعرض بالتزامن مع معرض إنترنت الأشياء 2017 بمركز دبي التجاري العالمي من 21 إلى 23 مايو.

يشارك في المعرض أكثر من 100 شركة عارضة من رواد القطاع لاستعراض أحدث الابتكارات من حلول وخدمات الأمن الإلكتروني، أمام زوار المعرض من المتخصصين الذين يتوقع أن يتجاوز عددهم 10 آلاف زائر، ويتيح لهم الفرصة للتعرف على أحدث التقنيات وأفضل ممارسات التعامل مع مخاطر الجرائم الإلكترونية المنتشرة في المنطقة..

وقال تريكسي لوه ميرماند، النائب الأول للرئيس في مركز دبي التجاري العالمي «يعتبر الأمن الإلكتروني محط اهتمام الاقتصاديات على الصعيدين العالمي وفي الإمارات وسائر المنطقة، ويلعب معرض جيسيك دوراً مهماً في جمع أهم مزودي التقنيات وصناع القرارات والمستثمرين لدراسة التحديات التي تواجه الأمن الإلكتروني ومشاركة خبراتهم حول التعاطي مع التهديدات القائمة والمحتملة، إلى جانب رفع مستوى أمنهم على الصعيد الإلكتروني من خلال تطويرهم لأعمالهم».

ويستضيف «جيسيك»، بدعم من مبادرة «دبي الذكية» وشرطة دبي والمركز الوطني للأمن الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، أكثر من 500 ضيف عالمي، إلى جانب مجموعة متميزة من الخبراء العالميين في مجال الأمن، ومنهم ممثلون عن مكاتب الاتصالات الحكومية في القطاع العام، ومكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية، ووحدة العواقب السيبرانية الأميركية، إضافة إلى شركات رائدة من القطاع الخاص مثل «إتش إس بي سي» و«إيزي جت» و«ويلز فارجو» و«جي إس كيه» وغيرها.

ويتضمن برنامج المعرض الذي يستمر 3 أيام جلسات يتحدث فيها أكثر من 75 متحدثاً رفيع المستوى، منهم كونراد برينس، سفير المملكة المتحدة لشؤون الأمن الإلكتروني، النائب السابق لمدير ورئيس عمليات مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية، وتتضمن قائمة المتحدثين أيضاً ديانا بورلي، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة معهد حماية البنى التحتية للمعلومات في جامعة جورج واشنطن، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية في شرطة دبي، وغيرهم.

ويقدم «جيسيك» كذلك مجموعة عروض ثورية في عالم التقنيات والمقدمة، إلى جانب ورش عمل من مؤسسة ISC2 المتخصصة في أمن المعلومات، كما يقام عرض الشركات الناشئة بصورة يومية ليوفر للشركات الناشئة منصة مخصصة لعرض أحدث المنتجات والحلول التي تحفز عالم التقنيات الذكية، وفي ركن آخر من المعرض تستضيف منطقة تقنيات المستقبل مجموعة مبتكرة من التقنيات التي ستغير وجه العالم مثل شركة «هايبرلوب ترانسفورميشن تكنولوجيز» التي تخطف الأنظار بمخططاتها للقطارات فائقة السرعة، إلى جانب أحدث ابتكارات الخدمات العامة من شرطة دبي.