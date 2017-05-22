راشد بن فهد: الإمارات تواكب متطلبات الابتكار الحكومي في القياس

دبي (وام)

أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» أن دولة الإمارات العربية المتحدة أدركت أهمية وانعكاسات علم القياس على مختلف شرائح المجتمع إيمانا منها بأنه يشكل ركيزة أساسية للبحث العلمي ويسهل توفير متطلبات الابتكار والتطوير المستمر في العمل الحكومي والخاص سعيا إلى تلبية طموحات حكومتنا الرشيدة الساعية دوما إلى المركز الأول.

وقال معاليه في بيان صحفي امس بمناسبة مشاركة الدولة في الاحتفال باليوم العالمي للمقاييس الذي يصادف يوم 21 من شهر مايو سنويا وحمل هذا العام شعار «القياسات في مجال النقل»، «إننا إذا ما تحدثنا عن هذا المحور المهم فإننا بالفعل أمام قطاع حيوي يمكن أن يسهم القياس الدقيق فيه في التقليل من معدلات الحوادث برا وبحرا وجوا كما أن القياس لا يقتصر فقط على الاقتصاد المحلي وإنما له انعكاسات مباشرة على تسهيل حركة التجارة الدولية».

وأضاف أن الإمارات تولت مهمة تأسيس التجمع الخليجي للمترولوجيا وترأسته لمدة ستة أعوام حينذاك مدركة أهمية القياس في القطاعات المختلفة فالقياسات الدقيقة في قطاع النقل تحمي الأفراد والممتلكات من الحوادث المختلفة فعلى سبيل المثال قياس غير دقيق لمروحة محرك طائرة يؤدي إلى اختلال في توازنها وقياس غير دقيق للانبعاثات الناتجة عن محركات سفينة في عرض البحر يؤدي إلى زيادتها عن الحد المسموح به ما يسفر عنه تأثيرات سلبية على البيئة كذلك فإن خطأ في قياس عرض حافلة على الطريق يعطي نتائج غير دقيقة تؤثر بالتبعية على مسارها وتشكل خطورة على الحافلات والمركبات الأخرى.

وقال معاليه «استطعنا في دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية تحقيق أعلى المستويات العالمية في مجالات القياس المختلفة» لافتا إلى أهمية علم القياس على الصعيد الوطني وفي حياة الناس مؤكدا أن تأثير القياس لا يتعلق بالاقتصاد وحده وإنما يدخل في مجالات أخرى تتصل بصحة وسلامة أفراد المجتمع وتحسين نوعية الحياة وحماية البيئة.